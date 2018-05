Vakbond laat aan hoofdkantoor Deliveroo lunch leveren door concurrent Take Away SVM

15 mei 2018

16u10

Bron: Belga 1 Leden van de socialistische transportvakbond BTB hebben via koerierbedrijf Take Away hun lunch laten leveren aan het hoofdkantoor van concurrent Deliveroo in Brussel. Met de actie willen ze de werkwijze van Deliveroo aanklagen. "Zij laten hun koeriers als schijnzelfstandigen werken", klinkt het.

Met een mooi gedekte tafel en een maaltijd geleverd door Take Away genoten de vakbondsleden van hun lunch. Een ludiek signaal dat door Deliveroo wel opgemerkt werd. BTB kreeg te horen dat ze binnen de twee weken een onderhoud met de directie kan hebben.

"We kanten ons tegen de manier van werken van de Deliveroo. Door zich voor te doen als een soort platform ontdoet het zich van zijn verantwoordelijkheid als werkgever", klinkt het bij ABVV-BTB. "We blijven de luis in de pels tot we een aanvaardbaar sociaal kader hebben afgedwongen."

Deliveroo verduidelijkt in een persbericht dat hun koeriers gemiddeld 10 euro per uur verdienen en dat wekelijks duizenden mensen vragen om bij Deliveroo te werken "vanwege de flexibiliteit van de job". Maar volgens vakbondsman Steven Steyaert gebruikt het bedrijf een algoritme dat de snellere koeriers langere afstanden laat afleggen.

"Zo raken ze niet aan hun twee of drie bestellingen per uur, dat is ons bevestigd (...) We hebben vandaag de proef op de som genomen en aan de koeriers van Take Away gevraagd hoe ze betaald worden. Zij worden per uur betaald met een bonussysteem bovenop hun loon als ze sneller werken."