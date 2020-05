Vakbond klaagt over veiligheidsprobleem poetshulpen: te weinig beschermingsmateriaal en klanten respecteren afstand niet HAA

14 mei 2020

10u57

Bron: Belga 12 Huishoudhulpen moeten vaak terug aan het werk zonder dat de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. Dat meldt het ABVV. Intussen maken Vlamingen opnieuw meer gebruik van dienstencheques, zo blijkt uit cijfers van minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

De socialistische vakbond ABVV deed een enquête bij huishoudhulpen en stelt vast dat drie kwart van hen alweer aan de slag is. De belangrijkste redenen die ze aangeven, is dat ze anders financieel niet rondkomen of dat ze schrik hebben om hun job te verliezen. Ook zou er druk zijn van werkgevers en klanten.

Soms respecteren klanten echter de afstandsregels niet: 71 procent van de huishoudhulpen zegt dat de klant soms of altijd in dezelfde ruimte komt waar hij of zij aan het werk is. En 84 procent krijgt volgens ABVV niet alle noodzakelijke beschermingsmaterialen zoals mondmasker, desinfecterende gel en handschoenen.

Dienstencheques

Intussen blijkt dat Vlamingen opnieuw meer gebruik maken van dienstencheques. Dat tonen cijfers die Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) heeft gepresenteerd in het Vlaams parlement. Aanvankelijk liep het aantal dienstenchequeprestaties fors terug, met grote financiële gevolgen voor de dienstenchequebedrijven, maar sinds 4 mei hebben veel dienstenchequebedrijven de draad opnieuw opgepikt.

“Zoals verwacht is het aantal prestaties vanaf 4 mei 2020 sterk gestegen”, aldus minister Crevits. “Het aantal terugbetaalde dienstencheques is verder toegenomen ten opzichte van de week voordien van 262.593 tot 409.861. Het aantal online ingegeven prestaties door dienstencheque-werknemers is zelfs meer dan verdubbeld van 47 630 tot 137.907 prestaties”.

Hogere subsidies

Toch draait de sector zeker nog niet helemaal op hetzelfde toerental als voor de crisis. Zo blijft er volgens Crevits nog altijd sprake van een forse daling in de activiteitsgraad in vergelijking met een jaar geleden. Zo werden er in dezelfde week vorig jaar nog bijna 2 miljoen cheques terugbetaald en werden er 315.970 prestaties online ingegeven.

De Vlaamse regering besliste eerder al om de sector financieel te ondersteunen met hogere subsidies. Afgelopen vrijdag besliste de regering nog om die verhoogde subsidies te verlengen, maar wel stapsgewijs af te bouwen sinds 11 mei.

Lees ook:

Hoe starten onze scholen vrijdag of maandag weer op? Wij vroegen het aan honderd schooldirecteurs (+)

Drinken mag, aan de toog hangen niet: zo wil Horeca Vlaanderen cafés en restaurants weer opstarten (+)