Vakbond dreigt met acties in rusthuizen Brussel-Halle-Vilvoorde “Er is een grote woede die al maandenlang aansleept bij het personeel” HAA

06 september 2019

16u50

Bron: Belga 0 De Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK) heeft een stakingsaanzegging ingediend voor mogelijke acties van rusthuismedewerkers vanaf 19 september in Brussel-Halle-Vilvoorde, voor onbepaalde tijd. Het is nog niet duidelijk of er effectief werkonderbrekingen zullen plaatsvinden.

"Er is een stille, maar grote woede die al maandenlang aansleept bij het personeel", zegt Nicolas De Commer, adjunct-secretaris van de Franstalige afdeling van BBTK, SETCa. Of het bij die acties ook daadwerkelijk gaat over werkonderbrekingen, is nog niet duidelijk.

Geen verrassing

"Het is niet uit te sluiten, maar we zijn er nog niet uit", zegt De Commer. De socialistische bediendebond zegt zich "bewust te zijn van het risico dat er spontane acties kunnen plaatsvinden" en wil het personeel op die manier beschermen.



De ontevredenheid zou volgens de vakbond geen verrassing mogen zijn voor de werkgeversorganisaties. Het wettelijk kader dat onder meer de omvang van het personeel bepaalt op basis van het aantal bezette bedden, is "niet van deze tijd", aldus De Commer. "Een rusthuis kan vandaag de dag niet goed functioneren met het budget dat het krijgt."

Jonge mensen

Daarnaast wijst hij er ook op dat het steeds vaker voorkomt dat relatief jonge mensen (jonger dan 65 jaar) in rusthuizen terechtkomen. Daarbij zou het soms gaan over twintigers, "zware psychiatrische gevallen", aldus de vakbondssecretaris. De Commer benadrukt dat daar niet genoeg personeel voor is en dat zij daar niet voor zijn opgeleid.