Vakbond dient stakingsaanzegging in bij bpost door toegenomen werkdruk HR

24 april 2020

20u08

Bron: Belga 5 Binnenland Vakbond ACV Transcom heeft een stakingsaanzegging ingediend bij bpost. De christelijke vakbond wijst op de toegenomen werkdruk door het stijgend aantal pakjes. Dat schrijft De Standaard vrijdag en Annick Boon van ACV Transcom bevestigt het nieuws.

De vakbond diende de stakingsaanzegging maandag in en heeft twee bezorgdheden. “De veiligheid en de gezondheid van het personeel is enorm belangrijk in deze coronacrisis. We hebben het gevoel dat de directie ons daarin volgt”, legt Boon uit.

Ook de werkdruk is een belangrijke bezorgdheid, benadrukt Boon. “Door de coronacrisis is de werkdruk enorm gestegen, vooral door het toegenomen aantal pakjes en door andere formaten van die pakjes. Daarin hebben we het gevoel dat de directie niet genoeg naar ons luistert en dat er niet genoeg ingegrepen wordt”, aldus Boon.

Sociaal overleg

ACV Transcom wil snel concrete oplossingen om het personeel veilig en gezond te laten werken en om de werkdruk vol te houden. “Vergeet het personeel niet”, benadrukt ze.

De christelijke vakbond focust niet op een effectieve staking en geeft alle kansen aan het sociaal overleg.

Bpost neemt akte van de stakingsaanzegging en benadrukt vrijdagavond dat het voortzetten van constructief sociaal overleg het belangrijkste is.

