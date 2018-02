Vakbond Carrefour: "Acties niet uit te sluiten in de komende dagen" ep

01 februari 2018

12u45

Bron: Belga 0 In de door het herstructureringsplan getroffen Carrefour-winkels zijn vanmiddag personeelsvergaderingen aan de gang.

Daags na een eerste "gespannen" ondernemingsraad tussen directie en vakbonden, "kunnen we niet uitsluiten dat er in de komende dagen spontane acties komen in de getroffen winkels. We zullen daar vandaag in de late namiddag een beter zicht op hebben, wanneer de vergaderingen achter de rug zijn", aldus Delphine Latawiec van de christelijke bediendebond CNE.

Het hevige banenverlies door de aangekondigde herstructurering is volgens Latawiec "moeilijk te aanvaarden omdat het bedrijf volgens de directie rendabel is."

"We gaan voor het einde van de week samenzitten met onze afgevaardigden om een duidelijker beeld te vormen over wat gaat komen."

De directie van Carrefour kondigde eind vorige week de intentie aan om in België 1.233 banen te schrappen. De volgende ondernemingsraad is gepland op 7 februari.