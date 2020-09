Vakbond: “Belgisch leger goed op weg een spookleger te worden” Redactie

20 september 2020

07u19

Bron: Belga 7 Steeds meer ervaren militairen tussen 30 en 40 jaar vertrekken uit het leger "omdat ze de miserie binnen Defensie beu zijn". Dat klaagt vakbondsvoorzitter Yves Huwaert (ACMP) aan in De Zondag.

Het leger kampt met een groeiend aantal vertrekkers tijdens de loopbaan: in 2019 waren dat er 343, de jaren voordien slechts enkele tientallen. "Een nieuw, triest fenomeen", zegt Huwaert. Volgens de vakbondsman haken ervaren militairen om diverse redenen af: de slechte arbeidsomstandigheden, het gebrek aan zinvol werk, slecht leiderschap,...

Defensie rekruteert jaarlijks 2.000 militairen. Dat is ook nodig, want het leger lijkt ook almaar meer op "een oudemannenleger", aldus Huwart. Maar "Defensie mag nog zo veel nieuwe jongeren rekruteren, wat baat dat als de middengroep uitstroomt?", vraagt hij zich af. "Militairen met ervaring zijn nodig om de jonge garde op te vangen en te begeleiden."

Huwart stelt zich ook vragen bij de inzetbaarheid van het leger. "Als 22 maart 2016 (aanslagen Zaventem en Maalbeek) zich herhaalt of nog erger, dan zijn we niet klaar. Defensie is niet langer in staat om zeven dagen per week de klok rond 1.800 militairen de straat op te sturen". Volgens hem is het Belgisch leger "goed op weg om een spookleger te worden".

In een reactie stelt Defensie dat er al een aantal acties is ondernomen om de werkomstandigheden en de financiële voorwaarden te verbeteren, maar ze beseft ook dat er op alle domeinen nog inspanningen nodig zijn als ze wil tegengaan dat militairen hun contract verbreken.