Vakbond ACV roept op tot staking bij federale overheid: "N-VA is helemaal niet geïnteresseerd in ambtenarij" RVL HA

12 april 2018

10u26

Bron: Belga 177 ACV roept op tot een staking op 30 april bij de federale overheid. De christelijke vakbond verwijt minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) "de ene na de andere aanval" op het openbaar ambt.

"De vaste benoeming wordt afgebouwd, er wordt beknibbeld op de verlofregeling, interimarbeid wordt ingevoerd en het ziektekrediet staat op de helling. Waar moet het naartoe met het federaal openbaar ambt? Daarover ontbreekt het de minister aan visie", klinkt het in een persbericht.

Minister Vandeput doet ene na andere aanval op openbaar ambt ACV

Regeerakkoord

ACV-secretaris Mark Saenen meent dat de partij van Vandeput - N-VA - helemaal niet geïnteresseerd is in de ambtenarij. "Het enige wat hen interesseert is besparen, om de achterban te paaien." In het regeerakkoord is sprake van 500 miljoen euro besparingen bij de federale overheid, maar daar is volgens de vakbondsman na vier jaar nog bijna niets van gerealiseerd. "Dus begint de minister in het wilde weg en met de botte bijl te hakken en te snoeien."

De onderhandelingen met de vakbonden vinden plaats in het Comité B. Volgens Saenen wil Vandeput daar de codex (die het algemeen statuut voor de federale ambtenaar regelt, red.) helemaal herschrijven. "Met vaak ondoordachte voorstellen. Zo wil hij het bevorderingsexamen afschaffen, waardoor er geen wervingsreserve meer zal zijn en de termijn om nieuwe aanwervingen te doen dus nog langer zal aanslepen dan vandaag."

Brugdag

Uit ongenoegen met het beleid roept het ACV zijn leden op om op 30 april - een brugdag - het werk neer te leggen en de diensten gesloten te houden. Het gaat dan om de zogenaamde FOD's of ministeries van vroeger. Overheidsbedrijven zoals NMBS of bpost vallen niet onder de stakingsoproep.

Volgens Saenen is het niet uitgesloten dat ook de andere bonden aan de actie zullen deelnemen. "Dinsdag 17 april vindt daarover overleg plaats. Ik denk dat we elkaar zullen vinden."

In mei komen er mogelijk nog meer acties.