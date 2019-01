Vakbond ACOD: “Transformatieplan Proximus is plat besparingsplan van 240 miljoen euro” kg

30 januari 2019

12u27

Bron: Belga 0 De herstructurering die de directie van telecombedrijf Proximus wil doorvoeren en waarbij 1.900 banen bedreigd zijn, is "geen transformatieplan, maar een plat besparingsplan van 240 miljoen euro". Dat heeft vakbondsman Bart Neyens (ACOD) vanochtend verklaard in de Kamercommissie Infrastructuur. In de namiddag zal Proximus-topvrouw Dominique Leroy toelichting komen geven in de commissie.

"Dit plan is een copy-paste van andere hervormingsplannen uit het buitenland", aldus Neyens. "Het getuigt van weinig kennis en engagement ten aanzien van de werknemers en mist duidelijk visie en strategie. Het is een aanzet voor een 'race to the bottom' naar lagere lonen, minder verlof en hyperflexibiliteit, enkel in het belang van de aandeelhouders. Het is onverantwoord voor een overheidsbedrijf dat het voorbeeld zou moeten geven inzake opleiding en vorming van werknemers.”



Neyens haalde fors uit naar "de niet aflatende negatieve berichtgeving over het bedrijf vanuit de regering". "In de regering Michel 1 is er bovendien geen enkel overleg geweest tussen bevoegd minister De Croo en de vakorganisaties, hoewel we hier meermaals op aangedrongen hadden.”

“Geen band met werknemers”

Ook voor de directie van Proximus was Neyens niet mals. Hij verwijt haar een boekhoudkundig beheer van de onderneming en gebrek aan eigen visie. "Een deel van het management heeft geen band met de werknemers. De sociale achtergrond ontbreekt, misschien wordt dat niet voldoende onderwezen bij Vlerick aan wie CEO wil worden? De HR-reglementering zal aangepast worden, met lagere lonen, minder verlof, minder extralegale voordelen en een ander arbeidsregime voor nieuwe medewerkers. Is dat wat men verstaat onder een digitaal transformatieplan? "

De sociale achtergrond ontbreekt, misschien wordt dat niet voldoende onderwezen bij Vlerick aan wie CEO wil worden?

Duidelijke visie nodig

Neyens vraagt de volksvertegenwoordigers om, als vertegenwoordiger van het volk en dus de meerderheidsaandeelhouder, een duidelijke visie en strategie op te leggen aan het management van Proximus. "Het huiswerk moet opnieuw gemaakt worden", klinkt het.

Ook zijn ACV-collega Ben Coremans zei woensdagvoormiddag dat zijn vakbond zich niet kan vinden in het aangekondigde transformatieplan. "Wij kunnen niet aanvaarden dat dit afgewenteld wordt op het personeel. We kunnen niet aanvaarden dat het management meegeeft dat collectief ontslag de enige uitweg is uit deze impasse.”