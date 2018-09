Vakbond ACOD dreigt al voor 21 september "zwaar toe te slaan" Redactie

17 september 2018

09u04

Bron: belga 4 De socialistische vakbond ACOD zal niet wachten op de staking die de drie ambtenarenvakbonden bij de Vlaamse overheid gepland hebben op vrijdag 21 september en "zal - vermoedelijk in gemeenschappelijk front - reeds eerder zwaar toeslaan", zo meldt de vakbond vanochtend in een persbericht. "Maatregelen zoals besparen op zieke mensen kunnen niet door de beugel", klinkt het.

"Na een lange zoektocht blijkt dat minister Homans is gespot in Plopsaland. In plaats van te spreken met haar personeel(svertegenwoordigers) lijkt mevrouw het leuker te vinden om andere 'spelletjes' te spelen. We beloven nog veel plezier deze week en misschien volgende week, als ze haar houding niet aanpast", aldus Jan Van Wesemael van ACOD in het persbericht.

Bij de betrokken diensten werken meer dan 20.000 ambtenaren. Het gaat onder meer om de loodsen en sluiswachters en de werknemers van VDAB, Kind & Gezin, Wegen en Verkeer, de justitiehuizen... De stakingsactie is voor alle ambtenaren die onder het Vlaams personeelsstatuut vallen. Het onderwijs en De Lijn horen daar niet bij.

ACV, ACOD en VSOA protesteren tegen de plannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) met het ambtenarenstatuut. De Vlaamse regering keurde eind juni op voorstel van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) een principiële beslissing goed om Vlaamse ambtenaren bij ziekte nog dertig kalenderdagen lang hun volledige salaris uit te betalen. Daarna vallen ze terug op 65 procent. Bovendien worden de ontslagmogelijkheden voor statutairen uitgebreid.