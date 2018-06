Vakantieperiode in aantocht: laat je caravan of motorhome wegen en oefen de manoeuvres bvb

16 juni 2018

13u54

Bron: Belga 0 Liefhebbers van kampeertrips met de caravan of motorhome kunnen dit weekend in Wilrijk terecht bij de vereniging Vlaamse Kampeertoeristen. Met de zomer in aantocht kan iedereen er terecht voor het oefenen van manoeuvres, maar ook een controle op overbelading. Niet iedereen voldoet aan het maximumgewicht, en dat leidt tot een aantal creatieve adviezen.

Overbeladen caravans of motorhomes zijn gevaarlijk. Ze hebben een langere remweg, wat inzittenden en andere verkeersgebruikers in gevaar kan brengen. Met de zomervakantie in het vooruitzicht houden De Vlaamse Kampeertoeristen (VKT) daarom vandaag en morgen langs de Boomsesteenweg in Wilrijk (Antwerpen) een meetcampagne. Wie wil weten hoeveel hij nog kan inladen, kan het komen meten op een mobiele weegbrug. Wie bovendien (opnieuw) parkeermanoeuvres wil oefenen, is eveneens welkom.

Overbelading

"We doen dit om de twee jaar. De voorbije keren zagen we toch dat ongeveer drie kwart van de mensen te zwaar geladen was, meestal een beetje, soms extreme gevallen tot een paar honderd kilogram", zegt coördinator Paul Moons. "Dat terwijl er toch heel wat wordt gecontroleerd en de boetes al snel enkele honderden euro's kunnen bedragen. Wie in overtreding is, moet bovendien lading achterlaten."

"Wie gaat er 25 kilogram afvallen?", aanhoren twee verbaasde kampeerders een humoristisch bedoelde tip nadat hun motorhome licht overbeladen bleek. Meteen volgen enkele gemakkelijker alternatieven, zoals het minder vullen van een watertank, minder eten meenemen, enzovoort.

Volgens Moons zit kamperen in de lift, maar stijgt tegelijk de luxe. "En dat houdt een risico in. Mensen kiezen steeds meer opties zoals een hele luifel, een satellietschotel, enzovoort. Maar met dat extra gewicht zit je al snel aan de maximumgrens", waarschuwt hij.