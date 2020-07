Vakantie-uittocht laat zich voelen: tot 130 kilometer file op snelwegen SVM

03 juli 2020

18u17

Bron: Belga 2 De vakantie-uittocht zorgt voor een drukke vrijdag op de Vlaamse autowegen. Op de piek rond 14.30 uur registreerde het Vlaams Verkeerscentrum ruim 130 kilometer file. Omstreeks 17.30 uur was dat licht afgevlakt tot nog 120 kilometer bumperrijden. De grootste verkeersdrukte situeerde zich rond Antwerpen.

De vrijdagnamiddag is traditioneel de druktste avondspits van de week. De op gang gekomen vakantie-uittocht versterkt dit fenomeen. "Wat opviel was dat er heel veel personenwagens tussen de vrachtwagens op pad zijn", licht Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum toe. De piek werd ook al vrij vroeg na de midddag opgetekend.

Het zwaartepunt situeert zich op de snelwegen rond Antwerpen. "In Nederland is de vakantie begonnen voor de regio Noord. Dat zorgt voor veel vertrekkend verkeer op de E19 vanuit Breda, met veel personenwagens tussen het vrachtverkeer." Bijkomend zorgen de werken ter hoogte van Antwerpen-Oost voor ernstige verkeershinder.

Een aantal incidenten eisten ook hun tol. Ter hoogte van Merksem moesten twee rijstroken tijdelijk dicht.

Ook richting kust is er druk verkeer op de E40. In Nevele gebeurde een ongeval in de richting van Brussel, wat een kijkfile veroorzaakte richting kust.

Meer over Antwerpen

Antwerpen-Oost

Breda

Brussel

E19

E40

Merksem

Nederland