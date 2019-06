Vakantie-uittocht begonnen: al meer dan 150 km file TT

28 juni 2019

14u58

Bron: Belga 4 De vakantie-uittocht leidt deze namiddag rond 14.30 uur al tot veel files op de Vlaamse wegen. Het Vlaams Verkeerscentrum meldt al 154 km file, en de trend is stijgend. In heel België gaat het om 215 km file, zegt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman.

Rond Brussel staat de Binnenring zo goed als helemaal vast van Anderlecht tot het viaduct van Vilvoorde, en op de Buitenring is het aanschuiven van Wezenbeek-Oppem tot Vilvoorde en van Strombeek tot Groot-Bijgaarden. In Wemmel gebeurde in de file ook nog eens een ongeval op de rechterrijstrook.

Richting Brussel is het ook aanschuiven op de E40 vanaf Affligem, waar verderop richting Brussel een rijstrook dicht is. In het verlengde van de Keizer Karellaan die aansluit op de E40 gaat vanavond ook de Leopold II-tunnel voor twee maanden dicht.



Ook de ring rond Antwerpen kleurt zo goed als helemaal rood. Richting Antwerpen staan er files op de E17 en de E34. Op de E313 is het, in beide richtingen, lang aanschuiven ter hoogte van Ranst: in de richting van Antwerpen is het aanschuiven van voor Grobbendonk tot de aansluiting met de ring, in de andere richting van Wommelgem tot de splitsing van de E34.

