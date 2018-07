Vakantie nog niet halfweg en al tientallen kampleden geveld door voedselvergiftiging HA

13 juli 2018

12u44

Bron: RTL Info, FAVV 1 De zomervakantie is volop bezig en duizenden kinderen genieten naar jaarlijkse gewoonte - en naar hartenlust - van een kamp. Maar voor sommige jeugdbewegingen verliep dat bivakkeren in mineur. In twee weken tijd werden al tientallen jongeren in Vlaanderen en Wallonië geveld door een voedselvergiftiging, meldt RTL Info.

De tropische temperaturen van de voorbije weken speelden daarbij een rol. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) roept daarom op om goed te waken over het veilig bewaren van voeding op kamp, maar ook vervuild water kan de pret bederven.

Volgens de Waalse nieuwswebsite RTL Info werden deze zomer al bijna 50 kinderen ziek op kamp, verspreid over drie bivakkerende jeugdbewegingen in Wallonië en Vlaanderen.

Pannenkoeken

In Namen werden acht jongeren naar het ziekenhuis gebracht wegens hevig braken en diarree. In de provincie Luxemburg hadden ongeveer dertig scoutsleden verzorging nodig omdat ze misselijk waren en moesten overgeven. In Limburg ten slotte liepen acht kinderen een voedselvergiftiging op na het eten van pannenkoeken.

De hitte van de afgelopen weken is een van de boosdoeners. Wanneer voeding niet koud genoeg bewaard wordt, kan het sneller bederven. Maar ook met bacteriën besmet water kan ziektes veroorzaken. Het FAVV roept op om waterflessen zeker niet in de zon te laten staan, zodat microben niet de kans krijgen zich te ontwikkelen. Vaak worden kampleden ook ziek door in rivierwater te pootjebaden, waar het wemelt van de bacteriën en virussen.

Attest met goedkeuring van water

In een kampgebouw is het water gewoonlijk afkomstig van het waterleidingnet. Als dat niet het geval is, wordt aangeraden om te vragen aan de eigenaar van de kampeerplaats of die een 'attest met goedkeuring van het water' kan voorleggen.

Verder is het belangrijk dat voeding koel genoeg bewaard wordt, en snijplanken en andere keukenspullen na gebruik proper afgewassen worden. De temperatuur van koelkasten moet maximum 7 graden Celcius bedragen. Voor sommige producten zoals gehakt, verse vis en vleesbereidingen wordt zelfs een nog lagere temperatuur aangeraden, namelijk 4°C.

Ontdek meer voedselveilige tips in de brochure 'Bederf je kamp niet' van het FAVV.