Vakantie is voorbij, griep loert opnieuw om de hoek HA

11u21

Bron: VTM NIEUWS 5 ANP XTRA De kerstvakantie zit erop en dus gaan we met z'n allen opnieuw naar school of het werk. Het is het moment dat we ook opnieuw de griep beginnen te verspreiden. "Die zal nu weer op gang komen", zegt griepcommissaris Marc Van Ranst aan VTM NIEUWS.

"Griep bij kinderen is altijd de motor van een epidemie", aldus de viroloog. Hij verwacht dat vanaf volgende week veel kinderen ziek zullen thuisblijven van school. Op officiële griepcijfers is het nog twee weken wachten, stelt Van Ranst.

Het griepvirus houdt andere landen al goed in haar greep. In Australië zijn dubbel zoveel inwoners ziek dan vorig jaar. Volgens de Britse pers is de ergste griep in vijftig jaar tijd in het land.

Wat in het buitenland gebeurt, kan een indicator zijn, maar volgens Van Ranst hoeven we ons niet druk te maken. "Na het griepseizoen klinkt het altijd al wat genuanceerder", zegt hij aan VTM NIEUWS.

Wie zich nu nog wil laten vaccineren kan dat nog altijd doen. Maar hou er dan rekening mee dat het nog twee weken duurt voordat de griepprik aanslaat. "In die twee weken kan je nog altijd besmet raken", besluit de viroloog.

Het beste moment om je te laten inenten, is de tweede helft van november.