Vader vermiste Théo geeft exclusief interview: “Ik blijf erin geloven” RVH

30 juni 2019

12u12

Bron: VTM NIEUWS 0 De vader van de vermiste Théo Hayez (18) geeft de hoop om zijn zoon terug te vinden niet op. Dat zegt hij in een exclusief interview in Australië met het Waalse RTL TVI. “Ik blijf erin geloven, ‘never give up’”, klinkt het.

“Meteen van bij het begin dachten we aan een ongeval of een ontmoeting met verkeerde mensen”, vertelt Hayez. “Niet aan een beslissing om langer te blijven of een liefde die hem het hoofd gek maakte”, vertelt hij.

Théo is nu al meer dan een maand vermist: eind mei verdween hij in de Australische badplaats Byron Bay. Gedurende heel die periode is men daar naar hem blijven zoeken. Ook hier in België is er veel aandacht besteed aan de zoektocht. “Het is de ongelooflijke solidareit die me de kracht geeft om door te gaan”, zegt Laurent Hayez.

Gisteren zijn drie Belgische agenten toegekomen in Byron Bay. Vandaag zullen ze mee helpen zoeken naar onze landgenoot.