Vader van zoon (15) die urenlang in cel zat na rellen Munt: "Waarom? Hij riep naar vrienden die opgepakt werden omdat ze politie filmden" LB

11u08

Bron: vrtnws 0 Photo News De vader getuigt anoniem hoe zijn zoon werd opgepakt, geboeid en urenlang in de cel zat zonder dat hem uiteindelijk iets ten laste werd gelegd. Een genuanceerd getuigenis op vrtnws , van een vader die urenlang ongerust op zijn zoon wachtte die door de politie werd opgepakt tijdens de rellen in Brussel eerder deze week, wordt druk gedeeld op sociale media. De anonieme getuige doet uit de doeken hoe zijn 15-jarige zoon een boek terugbracht naar de bib en zag hoe enkele van zijn vrienden werden opgepakt omdat ze het politieoptreden fotografeerden. Hij riep naar eigen zeggen de namen van zijn vrienden, wat voldoende reden zou geweest zijn waarom hij voor een 'identiteitsverificatie' werd geboeid en urenlang in de cel zat.

De vader belde zijn zoon om halfzes, maar die stuurt een sms: 'Kan niet bellen. Ben bij de politie. Rellen muntpunt, kan moeilijk sms'en'. 'Meegedaan?', vraagt de vader. 'Nee', antwoordt de zoon. Waarop de vader besluit op zoek te gaan naar zijn zoon. Pas vijf uur later krijgt de man telefoon van de politie. Dat hij zijn zoon mag komen ophalen. De zoon werd niet ondervraagd, wel naakt gefouilleerd, er wordt hem niets ten laste gelegd. "Behalve een nummer en een tijdstip (17.25 uur) in alcoholstift op zijn handen zijn de striemen van de plastic binders waarmee hij werd geketend de enige fysieke sporen van wat gebeurd is", schrijft de vader.

Behalve een nummer en een tijdstip in alcoholstift op zijn handen zijn de striemen van de plastic binders waarmee hij werd geketend de enige fysieke sporen van wat gebeurd is Anonieme vader

Urenlang opgesloten

De zoon vertelt wat er gebeurde. "Hij zegt meegenomen te zijn omdat hij de namen van zijn vrienden riep toen hij die zag opgepakt worden. Het gaat over twee jongens uit de Brusselse rand, die daar school lopen, en die geenszins beantwoorden aan wat iedereen lijkt te veronderstellen over afkomst of sociale klasse. Zij waren de politie aan het fotograferen die best wel hardhandig optrad. Dat vonden enkele agenten blijkbaar niet oké. Nochtans mag het wel, dat las ik een tijdje geleden, en het lijkt me ook een goede controle op wat beide partijen al dan niet fout doen in zo'n situatie. Door hun namen te roepen werd mijn zoon dus direct ook medeschuldig aan een toegelaten activiteit, werd hij geboeid, van zijn gsm ontdaan, en uren opgesloten in een collectieve cel".

Ongelijke behandeling

De vader meent dat de rellen toe te schrijven zijn aan "een uit de hand gelopen ontmoeting van een social media-ster met gillende meisjes en jongens". "Op de beelden zie je initieel ook een heel divers gekleurde groep kinderen. De politie lijkt zich geen raad te weten met zo'n fenomeen. Pakken ze het juist aan? Het gevolg is alleszins dat emotie de overhand neemt en enkele onruststokers er hun vriendjes bijhalen, waarna de boel escaleert".

Voorts signaleert de vader via zijn zoon dat de jongeren niet gelijk werden behandeld door de politie: "De ene werd een pak hardhandiger aangepakt dan de ander. Allemaal werden ze ook volledig naakt gefouilleerd. Sommigen werden door de agenten ook uitgemaakt voor 't vuil van de straat".