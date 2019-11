Vader van Younes vrijgelaten na volledige straf te hebben uitgezeten SPS

07 november 2019

09u20

De vader van Younes, die in 2012 veroordeeld werd tot negen jaar cel voor de onvrijwillige doodslag op zijn zoon, is gisteren vrijgelaten. Dat meldt Sudpresse. De zeventiger heeft zijn intrek genomen in een rusthuis in Pecq, in de buurt van Doornik.

Mohamed Jratlou, vandaag 78 jaar, werd door assisen veroordeeld tot negen jaar voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie te doden. Ondanks verschillende verzoeken tot vrijlating heeft hij zijn volledige straf moeten uitzitten. De man heeft nochtans steeds volgehouden dat hij niets te maken had met de dood van zijn zoon, en werd daarin gesteund door zijn echtgenote Naïma.

De vierjarige Younes verdween in de nacht van 25 op 26 oktober 2009 in Bizet, een deelgemeente van Komen-Waasten in de provincie Henegouwen en werd twee weken later dood teruggevonden in de rivier Lys in Komen.

Uit de autopsie bleek dat het kind dood was vooraleer hij in de rivier terechtkwam. Volgens het onderzoek was het de avond van zijn verdwijning tot een hevige ruzie gekomen tussen zijn ouders, in het bijzijn van hun twee kinderen. Jratlou heeft steeds verklaard dat Younes de woning verlaten had terwijl hij zelf op zoek was gegaan naar zijn echtgenote. De assisenjury in Henegouwen volgde echter de hypothese dat de man zijn zoon geslagen en verstikt had om hem te doen stoppen met huilen.