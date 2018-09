Vader van verkeersslachtoffer (18) deelt aangrijpend verhaal: "Zonder Emilie zijn we niet compleet" Gunter Van Stappen & Tatiana Triest

06 september 2018

21u55

Bron: VTM Nieuws 5 Vincent Leus verloor zijn 18-jarige dochter Emilie negen jaar geleden in een auto-ongeluk in Oosterzele. Het meisje, dat samen met enkele mede-studenten van Gent naar Geraardsbergen fietste, werd aangereden door een dronken bestuurder. Gisterenavond bezocht vader Vincent met Sam De Bruyn van Qmusic de plaats waar het dodelijke ongeval gebeurde. "Die plek is zoiets irreëels", vertelt de vader van het verongelukte meisje.

Emilie, die geneeskunde studeerde, fietste op 11 november 2009 samen met Laetitia, Lauren en Nicolas, om 6 uur 's ochtends van Gent naar Geraardsbergen voor een studentendoop. "Ze moesten van daar mattentaarten meebrengen en ze moesten een liedje van K3 gaan zingen op de muur van Geraardsbergen. Het was een blondje, een bruintje en een rostje", vertelt de vader van Emilie terwijl hij samen met Sam op weg is naar de plek van het ongeval.

"Er is een gedenkteken op de plaats dat onderhouden wordt door de overbuur, die hen als eerste verzorgd heeft", aldus Vincent. "Je moet je voorstellen, de man die ze verzorgd heeft, zegt altijd: 'Dat is de bocht van Francorchamps'. Ze rijden hier aan een snelheid en ze missen hun bocht". Zo ook de bestuurder die Emilie, Laetitia, Lauren en Nicolas aanreed. Nu geldt er in de bocht een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur, maar negen jaar geleden was dat anders. Toen mochten bestuurders er maar liefst 90 kilometer per uur rijden.

Hulpdiensten

"Hij is over de kop gegaan, 100 meter gegleden en zoals een bowlingbal heeft hij een strike gedaan... Hij heeft Laetitia meegenomen in de wei, zij was vermoedelijk op slag dood. Lauren lag voor de auto." Net zoals Laetitia overleefde het meisje de klap niet. "Nicolas en Emilie werden gekatapulteerd op het rijvak. Emilie kwam met haar hoofd op het trottoir terecht", vertelt Vincent verder. Nicolas kwam vervolgens op het lichaam van Emilie terecht. "Hij overleefde de klap en is intussen geneesheer."

Ongeveer twaalf minuten nadat de hulpdiensten werden verwittigd, arriveerde de MUG. "De echte dokter, als je het zo mag noemen, heeft eerst Lauren verzorgd. En de stagiair die mee was, de zesdejaars geneeskunde, heeft Emilie verzorgd. Emilie ademde niet meer en had geen hartslag meer, maar zij heeft haar terug een hartslag doen krijgen."

Afscheid

De zwaargewonde Emilie werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze twee dagen later stierf. "We hebben afscheid kunnen nemen. Je blijft hopen tot de laatste dag, maar in feite was ze hier al gestorven", vertelt de vader van Emilie terwijl hij naar het fietspad kijkt. "Emilie zal nooit geneesheer geworden zijn. Ze zal nooit moeder geworden zijn. Dat zijn de zaken die je altijd moet meenemen", klinkt het. "Zij is er niet meer. En wij zijn nooit meer compleet. Dat is het verhaal..."

Na het ongeluk heeft de vader van Emilie nooit contact gehad met de bestuurder die zijn dochter doodreed. "Het feit dat er iemand kan rondlopen die drie mensen doodgereden heeft en die geen enkel teken van spijt heeft getoond, dat snap ik niet."

Andere generatie

Volgens de vader van de verongelukte studente is er de laatste jaren sprake van een mentaliteitswijziging bij bestuurders. "Je ziet op recepties bijvoorbeeld dat er Spa begint rond te gaan. Dat komt door die generaties die jonger zijn", verduidelijkt Vincent die vindt dat jongere generaties zich meer bewust zijn van de BOB-campagne.

Na het ongeval werd het 'Fonds Emilie Leus' opgericht, een fonds waarmee de ouders geld inzamelen voor verkeersveiligheid. Radiopresentator Sam, die zich inzet voor het fonds, biechtte vanochtend op dat hij een tijd geleden dronken werd tegengehouden door de politie en zes uur zijn rijbewijs moest afgeven. Hij schaamt zich daar enorm voor, maar wilde het geheim toch vertellen. Op die manier wil hij meer awareness creëren rond ‘don’t drink and drive’.