Vader van tweeling schrijft open brief over gevaren in Brussels verkeer: “Kinderen zullen nooit straat mogen oversteken zonder ons” LH

02 april 2019

13u54 4 Naar aanleiding van het dodelijk ongeval in Koekelberg, waarbij een 30-jarige vrouw zondag omkwam, schreef een in Brussel wonende vader van drie een vlammende open brief op zijn Facebookaccount. “Er zijn bestuurders die fietsers én voetgangers maar vervelende objecten vinden”, aldus Jan Ducheyne. Ondertussen is er ook een witte mars aangekondigd ter nagedachtenis van Dariana Palcau. Die start om 14 uur bij bakkerij Paul op de Anspachlaan, waar ze werkte, en houdt halt op de plaats waar ze werd doodgereden.

“Wij gaan net als die vrouw vaak naar het Elizabethpark. Wij wandelen daar ook vaak het park uit. Wij gebruiken ook dat zebrapad”, opent Ducheyne, die bekend is als dichter, performer en dj, zijn brief. Op die plaats gebeurde zondagmiddag het ongeval waarbij Dariana Palcau (30) om het leven kwam. De vrouw wilde net dat zebrapad oversteken. Hij beschrijft hoe zijn vrouw aan Tour & Taxis bijna op net dezelfde manier overreden is. “De chauffeur besliste om door het rood te rijden en haar duidelijk te maken dat hij niet ging stoppen door gas te geven.”

Ooit werden kinderen opgevoed met de regel : ‘Goed kijken, naar links, naar rechts, en dan nog eens naar links.’ Ik haal het niet in mijn hoofd om dat hier ook te proberen

Ducheyne heeft een 19-jarige dochter en een tweeling van 6,5 jaar. “Mijn vrouw en ik zijn getraind in het Brusselse verkeer. Wij hebben onze zonen gedrild. Ooit werden kinderen opgevoed met de regel : ‘Goed kijken, naar links, naar rechts, en dan nog eens naar links.’ Ik haal het niet in mijn hoofd om dat hier ook te proberen. Ze mogen eenvoudigweg geen straat oversteken zonder ons. Punt”, gaat de vader verder.

“Onlangs reed ik met mijn bakfiets in de Maria-Christinastraat”, beschrijft de man een levensgevaarlijke straat in de gemeente Laken. “Een ware verschrikking voor een fietser. Maar onze opticien ligt nu eenmaal in die straat, net als het zwembad waar de jongens zwemles hebben. Kijk, dit alleen al, dat wij die straat gewoon mijden als we kunnen, dat zegt zoveel. Dat is een winkelstraat. Géén wandelwinkelstraat, want er zijn haast geen voetpaden.”

Ducheyne beschrijft hoe hij met de bakfiets er niet aan de rechterkant kan rijden omdat de straat vol staat aanschuivende auto’s. “Er staan altijd auto’s, of camions in dubbele file. Het is ook naar boven, dus je wilt als fietser blijven fietsen. Met met zo’n bakfiets zonder elektrische aansturing is dat al niet simpel. Dus wat doe ik dan? Ik rijd in het midden. Tussen de aanschuivende auto’s. Ik ben groot. Men ziet mij wel.”

“Need for speed”

“Ik overwoog dat terug te doen onlangs (…) tot twee waaghalzen het lekker kicken vonden om van boven aan de ineens vrije laan (…) zodanig op te trekken dat ze naar beneden vlogen aan wat makkelijk tegen 100 per uur was. In een straat waar de meeste auto’s 30 maximum rijden. Pure waanzin in mijn ogen”, wijst Ducheyne met de vinger naar veel te snelle bestuurders “die zich koning van de weg” voelen.

“Het gaat niet alleen om de zwarte plekken, het al dan niet zetten van paaltjes. Kijk, men bericht dan dat de jongen pas zijn voorlopig rijbewijs had, en dat hij niet onder de invloed was van alcohol of drugs”, zegt hij nog over het ongeval van afgelopen zondag. “Wat men er niet bij zegt, is dat deze jongen onder invloed is van iets anders. Het is een soort mengeling van ‘need for speed’, de kick van het ‘on the edge’ door de straten scheuren, het nét niét mensen omver rijden”, haalt hij nog eens uit. “Er zijn mensen van een zeer uitgebreid pluimage, die in hun cocon, de auto, zitten, en die fietsers én voetgangers maar vervelende objecten vinden die hen in hun traject vertragen en hinderen.”

De straat is van iedereen, zeker van de zwakke weggebruiker. De straat is geen racecircuit

Volgens Ducheyne zijn drastische maatregelen het enige die in Brussel kunnen helpen. “Het is een fantastische stad om te wonen. Wij voelen ons hier met zijn allen thuis.” Het is volgens hem hoogtijd dat de stad op vlak van verkeersveiligheid en de handhaving daarvan het heft in handen neemt. “De straat is van iedereen, zeker van de zwakke weggebruiker. De straat is geen racecircuit”, besluit hij.