Vader van twee sterft na vechtpartij op oudjaarsnacht: verdachte vrijgelaten onder voorwaarden Arno Van Hauwermeiren Marco Mariotti ADN

02 januari 2019

18u11

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 77 De 22-jarige verdachte van de caféruzie met dodelijke afloop in Bocholt op oudjaarsnacht is vrijgelaten onder voorwaarden. De 39-jarige Tom Schouteden, een vader van twee kinderen, liet bij de vechtpartij het leven.

In Bocholt aan de Kaulillerweg brak met oudjaar een zware vechtpartij uit in een café. De schermutseling verplaatste zich naar een tent, die op de stoep voor het café was opgesteld. De 39-jarige man uit Bocholt kreeg een slag en viel met zijn hoofd zwaar tegen de grond. Het zwaargewonde slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

De politie van de zone CARMA arresteerde drie twintigers uit Bocholt en Oudsbergen. Een 22-jarige man uit Bocholt en een 21-jarige man uit Oudsbergen mochten na verhoor meteen weer beschikken. De derde, een 22-jarige man uit Oudsbergen, werd vandaag bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Hij was degene die de slag toebracht waardoor het slachtoffer viel en ongelukkig met zijn hoofd tegen de grond terecht kwam. De onderzoeksrechter besloot de twintiger onder strikte voorwaarden in vrijheid te stellen.

“Overlijden te wijten aan val”

“Uit het onderzoek blijken duidelijke aanwijzingen dat het overlijden te wijten is aan de val van het slachtoffer na een handgemeen”, zo meldt het parket. Er is geen fles of ander voorwerp gebruikt, zoals eerder gemeld. De voorlopige juridische kwalificatie luidt; ‘het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen met ongewild de dood tot gevolg’.

Deze namiddag vond een uitgebreide lijkschouwing plaats op het stoffelijke overschot van de dertiger. Het nieuws over de vrijlating van de verdachte komt hard aan bij de familie. Ze wensten niet meer te reageren en zijn naar eigen zeggen volledig gebroken.