Vader van Théo Hayez keert in augustus alweer terug naar Australië AW

26 juli 2019

16u35

Bron: Belga 0 Laurent Hayez, vader van Théo die sinds eind mei in Australië vermist is, keert in augustus alweer terug naar de badplaats Byron Bay waar zijn 18-jarige zoon voor het laatst gezien werd. Dat liet hij aan Belga weten.

"In tegenstelling tot wat de voorbije dagen werd verspreid, berusten de ouders van Théo en zijn jongere broer niet en hebben ze vertrouwen in de Australische en Belgische politie, van wie het werk voortgaat, om antwoorden te krijgen", zegt vader Hayez.



De ouders van Théo deelden een emotionele Facebookpost waarin staat te lezen: “Mocht Théo intussen deze aarde hebben verlaten, dan zal hij zich momenteel amuseren met walvissen, schildpadden en dolfijnen…”. Dat zinnetje betekent niet dat ze de hoop hebben opgegeven. Naar eigen zeggen houden ze nog altijd rekening met een ander scenario dan een ongeval.

Vrijwilligers zoeken verder

De ouders van de jongeman uit Overijse verbleven al verschillende weken in Byron Bay om het onderzoek op de voet te kunnen volgen. Drie Belgische agenten waren begin juli ook in Australië om hun collega's bij te staan in hun onderzoek. De grootschalige fysieke zoekactie van de politie is opgeschort, maar het onderzoek naar de verdwijning gaat wel voort. Vrijwilligers blijven ook zoekacties doen.

