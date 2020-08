Exclusief voor abonnees Vader van Sanda Dia spreekt voor het eerst: “België gaf me alles, Reuzegom nam me alles af”

Tom De Smet

30 augustus 2020

07u00

Bron: De Morgen 1 Vrijdag beslist de raadkamer of achttien leden van studentenclub Reuzegom vervolgd worden voor de dood van Sanda Dia (20) na een studentendoop in 2018. Nu spreekt Sanda's vader voor het eerst, in een gesprek met 'De Morgen'. "Die Reuzegommers hebben mij alles afgenomen", zegt hij. En hij haalt uit naar de KU Leuven. "De universiteit heeft Sanda in de steek gelaten. Ze stelt zich geen burgerlijke partij omdat ze al partij heeft gekozen."

Voor het eerst na de dood van zijn zoon, op 7 december 2018, spreekt de vader van Sanda Dia met een journalist. "Veel mensen hebben een mening over mijn zoon en wat er gebeurd is", zegt Ousmane Dia (51). "Maar ik kende Sanda beter dan wie ook. Ik wil de mensen vertellen hoe fantastisch hij was. En ik wil dat men weet hoe kwaad ik ben. Op die studenten, die mijn zoon aan zijn lot overlieten. En op de KU Leuven, die niet voor hem en zijn nabestaanden opkomt."

