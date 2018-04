Vader van overleden jongen in Grimbergen zoekt getuigen: "We willen weten wat er gebeurd is" Redactie

10 april 2018

14u21

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 0 De vader van de 15-jarige Nick Ulser, die gisteren dood werd teruggevonden in Grimbergen, doet een oproep naar getuigen in VTM NIEUWS. “Mensen die iets gehoord of gezien hebben, neem alstublieft contact op met de politie. Dan weten we wat er precies gebeurd is", klinkt het.

De jongen was bij een vriend gaan spelen, maar kwam niet op tijd thuis. Hij werd honderden meter verderop dood teruggevonden. De vader van de jongen vraagt nu aan mensen die iets meer weten om contact op te nemen met de politie.

Aanrijding?

“We doen een oproep aan getuigen”, zegt vader Kenny Ulser. “Mensen die iets gehoord of gezien hebben of iets vernomen hebben. Is er een aanrijding gebeurd? Als iemand iets gezien heeft, neem dan alstublieft contact op met de politie. We willen weten wat er gebeurd is.”

Ik zag dat ze iemand aan het reanimeren waren. Toen ik dichter kwam, zag ik zijn schoenen Vader van slachtoffer

De jongen moest van zijn vader om kwart na tien thuis zijn. Toen hij niet opdaagde, ging Kenny zijn zoon zoeken. “Ik ben meteen op zoek gegaan, toen ik ineens in de verte een ambulance zag staan”, vertelt de vader. "Ik zag dat ze iemand aan het reanimeren waren. Ik dacht, ik ga het eens vragen. Toen ik dichter kwam, zag ik zijn schoenen.”

“De spoedarts heeft me verteld dat onze zoon naar alle waarschijnlijkheid een zware slag in de nek gekregen heeft, dat zijn elleboog gebroken was en dat er bloed uit zijn mond liep. Hoe is dit allemaal zo kunnen lopen?”, vertelde de vader in een interview met deze krant.

De sleutels en de gsm van de tiener vond de politie in het park. Rond 23 uur is er nog een tweet verstuurd vanop zijn twitteraccount. Zijn lichaam werd uiteindelijk honderden meter verderop aangetroffen aan een flatgebouw.

YouTube

Nick had geen problemen, zegt zijn papa. Hij had een YouTubekanaal en was een vrolijke jongen. Het gerechtelijk labo doet vandaag nog verder onderzoek in het park. Gisteren is een autopsie uitgevoerd op het lichaam, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Het gerecht en de politie houden alle pistes open.