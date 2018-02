Vader van Mélissa mengt zich met deze confronterende beelden van zijn dochter in debat over vervroegde vrijlating van Marc Dutroux Redactie

15 februari 2018

22u25

Bron: Facebook, Humo, Het Nieuwsblad 225 Gino Russo - vader van de vermoorde Mélissa - mengt zich in het debat over de vervroegde vrijlating van Marc Dutroux, de moordenaar van zijn dochter. Hij doet dat door nooit eerder vertoonde beelden van dochter te delen op Facebook. "De discussie om Dutroux vrij te laten is compleet waardeloos", zegt Russo.

Aanleiding voor het debat is het boek 'Pourquoi libérer Dutroux?' ('Waarom Dutroux vrij moet komen', red.). Auteur is Bruno Dayez, de advocaat van Dutroux. Die heeft zichzelf tot doel gesteld om zijn cliënt ten laatste tegen 2021 vrij te krijgen.

"25 jaar in de cel is lang genoeg," zegt Dayez. "Een celstraf is enkel zinvol als die ook eindigt", zei de advocaat op de RTBF. Hij kondigde zelfs een heuse campagne aan om de tot levenslang veroordeelde kindermoordenaar een ticket richting vrijheid te bezorgen.

Dutroux kreeg levenslangvoor de ontvoering van en de moord op Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks. En voor de ontvoering van Laetitia Delhez en Sabine Dardenne.

Dansshow

Gino Russo reageert op de hetze door nooit eerder vertoonde beelden van zijn dochtertje te delen op Facebook. "Ik heb vandaag op de radio een discussie gehoord over het boek van de advocaat van Marc Dutroux", schrijft Gino Russo. Dit debat is compleet waardeloos. Om dit aan de wereld te laten zien, wil ik een minuut tonen uit een video van de dansshow van Melissa in juni 1995. Dit was enkele dagen voor ze ontvoerd werd en een eenzame dood stierf."