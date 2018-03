Vader van jongste Belgische Syriëstrijder: "Younes is dood" HA

23 maart 2018

12u10

Bron: Sudpresse 398 Younes Abaaoud is dood. Dat zegt Omar Abaaoud, de vader van de jongste Belgische Syriëstrijder, in de kranten van Sudpresse.

Younes vertrok in januari 2014 naar Syrië, toen hij 13 jaar oud was. Het maakte van hem de jongste Belgische Syriëstrijder. De tiener werd na school opgewacht door zijn oudere broer Abdelhamid, het brein achter de aanslagen in Parijs, die hem meenam. Omar gelooft dat Younes door zijn broer ontvoerd werd om zich in het conflictgebied bij IS aan te sluiten.

Onbevestigd

Na het overlijden van Abdelhamid, die gedood werd bij een gewelddadige politieraid in het Franse Saint-Denis, circuleerden er lange tijd geruchten dat Younes, die vandaag 17 zou zijn, vanuit Syrië zijn oudere broer in België of Frankrijk zou komen wreken. Twee jaar geleden werd de jongen al eens doodverklaard, later klonk het dat hij op weg was naar België. Op 18 februari 2016 zou hij zelfs aan zijn zus hebben laten weten dat hij in België was aangekomen.

In januari van dit jaar kwam opnieuw het bericht dat Younes gestorven zou zijn. Hij zou het leven gelaten hebben in de grensstreek tussen Irak en Syrië.

Brief

Vader Omar gaat ervan uit dat zijn zoon overleden is. De man verwijst in de kranten van Sudpresse naar een brief die hij eind vorig jaar van de jeugdrechter heeft gekregen. Daarin staat dat Younes al meer dan een jaar geen teken van leven meer heeft gegeven. Als gevolg wordt aangenomen dat de tiener dood is. "Maar ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet denken of geloven over deze zaak. Sinds de aanslagen is mijn wereld ingestort. Ik ben ziek en lijd aan slapeloosheid. Mijn vrouw en ik zijn gescheiden", zegt Omar.

Geen enkele officiële instantie kon begin dit jaar het overlijden van Younes bevestigen. Bij de Belgische veiligheidsdiensten heerst er heel wat scepsis over het overlijdensbericht.