Vader van Eefje staat oog in oog met Michel Lelièvre, de handlanger van Dutroux: “Angstaanjagend” Cédric Maes

17 september 2019

12u50 24 Michel Lelièvre (48), de handlanger van Marc Dutroux die medeplichtig was aan de ontvoering en opsluiting van vier van de slachtoffers van Dutroux, wil vrijkomen onder elektronisch toezicht. Maar d e beslissing of Lelièvre al dan niet vervroegd zal vrijkomen met een enkelband zal allicht nog een week op zich laten wachten. Eefjes vader Jean Lambrecks stond oog in oog met Lelièvre in de rechtszaal: “Angstaanjagend”.

De strafuitvoeringsrechtbank hoorde vandaag in de gevangenis van Itter Lelièvre en zijn advocaat en de familie van Eefje Lambrecks. Die waren niet opgezet met zijn vraag tot vervroegde vrijlating onder elektronisch toezicht, vooral omdat Lelièvre nooit heeft geantwoord op de vele vragen waarmee de familie achterblijft. “Dit is voor ons een zware dag”, klonk het voor aanvang van de zitting bij Jean Lambrecks, de vader van Eefje. “Wij worden opnieuw gehoord en willen uiteraard niet dat hij vrijkomt, maar op zich doet onze mening er niet toe. De strafuitvoeringsrechtbank is niet verplicht rekening te houden met wat wij ervan denken.”

Angstaanjagend

Lambrecks en zijn advocate Amelia Vangronsveld gaven bij het buitenkomen van de rechtszaal een korte reactie: “We hebben Lelièvre gezien, het gaf een angstaanjagend gevoel van zo dicht bij hem te zitten. We hebben geen woord met elkaar gewisseld, hij heeft ook niets gezegd en ons niet aangekeken”, aldus Lambrecks. “Het was heel moeilijk hem te zien. We hebben duidelijk ons standpunt uiteen kunnen zetten en laten verstaan dat wij niet willen dat hij vervroegd vrijkomt”, klinkt het nog.

Michel Lelièvre zit sinds 1996 in de cel en werd in 2004 door het hof van assisen in Aarlen veroordeeld tot 25 jaar cel voor zijn aandeel in de ontvoering en opsluiting van de meisjes. Hij werd toen schuldig bevonden aan de ontvoeringen van Sabine Dardenne, Laetitia Delhez en An Marchal, en de opsluiting en foltering van Sabine, Laetitia, An en Eefje Lambrecks. In 2013 had Lelièvre een eerste keer zijn vrijlating met een enkelband gevraagd, maar dat werd toen afgewezen omdat zijn dossier niet volledig was. Hij wilde een opleiding tot timmerman volgen, maar kon last-minute toch niet starten aan die opleiding. Werk vinden of een opleiding volgen zijn een van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om aanspraak te maken op een vervroegde vrijlating.

Ook vorig jaar diende Lelièvre een aanvraag in, maar toen kon hij geen vast adres voorleggen waarop hij zou verblijven. Ook toen werd zijn verzoek afgewezen omdat niet aan alle voorwaarden werd voldaan. Volgens zijn advocate Benjamine Bovy maakt Lelièvre dit keer een beter kans, omdat hij wél een vaste verblijfplaats heeft waar hij zou kunnen verblijven.