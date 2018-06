Vader van Cyril weigerde met Charles Michel en Jan Jambon te spreken tijdens begrafenis: "Het is in de gevangenis dat ze moeten zijn om actie te ondernemen" Karen Van Eyken

05 juni 2018

13u42

Bron: RTBF 213 De vader van Cyril Vangriecken, de 22-jarige student die vorige week in Luik in koelen bloede werd doodgeschoten door Benjamin Herman, is een gebroken man. Voor het eerst spreekt hij voor de camera over de tragedie die zijn familie heeft getroffen.

Bijna duizend mensen hebben gisteren in Vottem bij Luik afscheid genomen van Cyril. Ook premier Charles Michel (MR) en vicepremier Jan Jambon (N-VA) waren aanwezig, maar Daniel Vangriecken weigerde om hen te woord te staan.

De man is niet alleen héél verdrietig maar ook erg woedend. "Ik ben boos op hen: na de feiten komen ze naar hier terwijl ze ruim voordien al hadden moeten ingrijpen." Volgens hem is de regering verantwoordelijk voor de dood van zijn zoon.

Men zei dat hij veertien keer de gevangenis had verlaten zonder enig probleem. De vijftiende keer heeft hij mijn zoon vermoord. Dat is gewoon schandalig. Ik geef de regering de schuld Cyril Vangriecken

"Het is onze regering die de wetten maakt. Ze stuurt jonge mensen naar de gevangenis voor zware criminaliteit, ze komen weer vrij en plegen opnieuw misdaden. Het is in de gevangenis dat ze actie moet ondernemen", zegt hij geëmotioneerd. "De politie en de cipiers moeten beter worden opgeleid", concludeert de vader tegenover RTBF.

"De dader is een man die nooit op vrije voeten had mogen komen. Hij keerde niet op het afgesproken uur terug uit penitentiair verlof", aldus Vangriecken. "Men zei dat hij veertien keer de gevangenis had verlaten zonder enig probleem. De vijftiende keer heeft hij mijn zoon vermoord. Dat is gewoon schandalig. Ik geef de regering de schuld."