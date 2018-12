Vader trekt naar Grondwettelijk Hof tegen nieuwe regeling kindergeld: “Ik verlies twee keer” IB

18 december 2018

03u15

Bron: Het Nieuwsblad, Belga 3 Een vader in Vlaanderen stapt naar het Grondwettelijk Hof om de nieuwe regeling voor kinderbijslag aan te vechten. Dat staat vandaag in Het Nieuwsblad. De man heeft nu twee kinderen, maar wil er in totaal vier. Vanaf 1 januari krijgt ieder kind in Vlaanderen hetzelfde bedrag: 163,2 euro per maand. In het oude systeem steeg het bedrag naar­gelang het aantal kinderen.

"Dat is oneerlijk", zegt de man die anoniem wil blijven in de krant. "Ik verlies twee keer: voor de twee kinderen die ik al heb, krijg ik samen 260 euro per maand in plaats van 325 euro in de nieuwe regeling. En voor de twee kinderen die we nog willen - we willen graag vier kindjes - gaan we 325 euro krijgen, in plaats van de 520 euro die we volgens het oude systeem zouden krijgen."

De man hoopt nu dat het Grondwettelijk Hof het decreet van de Vlaamse overheid vernietigt. "Het kan niet dat het tijdstip waarop een kind geboren wordt, zo'n enorme impact heeft", zegt hij. Kind en Gezin vindt het nieuwe systeem rechtvaardiger. De Gezinsbond wil compensaties voor bepaalde categorieën maar dat zou de hervorming duurder maken.