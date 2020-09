Vader Tine Nys: "Zo'n proces heb ik nooit gewild" KVDS

13 september 2020

21u08

Bron: Belga 2 "De hele zaak rond Tine is een drama geweest, met als achtergrond een uiterst kil en zelfs agressief juridisch decorum." Dat zegt Gie Nys zondag over het euthanasieproces van zijn dochter Tine in een opiniestuk op de website van Knack. Hij doorbreekt daarmee voor het eerst de stilte naar aanleiding van de uitspraak van het cassatieberoep dat eraan komt.

"Met het nakende nieuwe hoofdstuk verbonden aan het controversiële assisenproces rond mijn overleden dochter, noopt het mij om terug te blikken", schrijft Nys. "Voor, tijdens en na dit traumatiserende proces heb ik bewust niet gereageerd en als diep gekwetste papa, het hoofd gebogen en de leugenachtige insinuaties doorstaan."

Ondergesneeuwd

In zijn opiniestuk hekelt Nys dat de "essentie van de zaak vakkundig in de kiem is gesmoord". "Of de euthanasie al dan niet wettelijk werd uitgevoerd bleef op dit proces buiten beeld en raakte helemaal ondergesneeuwd", klinkt het. "Dat gebeurde doelbewust. Complete nonsens en niet-relevante zaken hebben de boventoon gevoerd. Er is door de verdediging een Operatie Beschadiging in stelling gebracht, door de familie te diaboliseren en mijn dochter af te schilderen als een van bij de geboorte kansloos psychisch wezen."





De familie wilde tijdens het proces antwoorden krijgen. "Maar terwijl we wegwijs trachtten te raken in een labyrint van elkaar tegensprekende verklaringen van artsen, doken steeds meer vragen op rond het verloop van de euthanasieprocedure. Sterker nog: er kwamen meer nieuwe vragen bij dan dat wij antwoorden kregen."

"Ik wilde het waarom en het gekonkel rond de razendsnel goedgekeurde euthanasie begrijpen, en mijn afgrijzen uiten over de stuntelige uitvoering ervan. Ik ben overtuigd dat ik minimaal het recht heb op de ultieme waarheid, niks meer, niks minder", aldus Nys.

"Dat het uiteindelijk een assisenzaak werd, dient volledig op het conto van het parlement te komen dat niet bij machte was de nodige hervormingen bij assisen door te voeren. Bijgevolg voel ik me niet aansprakelijk dat het op deze manier verlopen is", luidt het. "Zo'n proces heb ik nooit gewild, en was ook niet de bedoeling.”

Dit heeft diepe en oude wonden open gereten

Verder hekelt Nys de manier waarop zijn familie tijdens het proces geculpabiliseerd is. "Wij, als familie, hadden op de beklaagdenbank moeten zitten 'als medeplichtig aan moord daar we ter plekke aanwezig waren die bewuste avond en niet zijn cliënt', dixit de verdediging van de beklaagde. Dit heeft diepe en oude wonden open gereten.”

"Evenmin had dit wansmakelijke vertoon op zulke wijze mogen plaatsvinden. Hier werd overduidelijk de kern van de zaak, waar het echt over moest gaan, vakkundig in de kiem gesmoord. Hier werd de grote bocht ingezet en doodleuk met groot spektakel verkondigd dat dit proces een regelrechte aanval was op de euthanasiewet. Wat een dwaling! Integendeel, de fouten hadden moeten blootgelegd en erkend worden en niet onder het tapijt geveegd, wat een onethische en intellectueel oneerlijke wijze van handelen is", aldus Nys.

Lees ook: Wim Distelmans over wending in euthanasiezaak: “Dit is niet normaal. Er moet iets gebeurd zijn achter de schermen” (+)