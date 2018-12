Vader spelt ex-vriendje van dochter die zijn kluis met 34.000 euro stal, de les: “Vanaf mijn 13 jaar keihard gewerkt voor dat spaargeld” Patrick Lefelon

04 december 2018

14u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Samy M. (21) en Hicham B. (19) hebben bij de ouders van een ex-liefje in Deurne een brandkoffer met 34.000 euro spaargeld buitgemaakt. Met het geld gingen zij op de lappen en maakten grote sier in een Antwerps hotel. De vader van het ex-liefje reageerde emotioneel op het proces: “Ik verdacht eerst mijn dochter van de diefstal. Zij heeft gebroken met ons gezin.”

Carlos O.G. moest even naar adem happen toen hij op 29 juni 2017 het paneel achter de dampkap weghaalde. De nis in de muur was leeg. Zijn brandkoffer met 34.000 euro spaargeld was verdwenen. Carlos bewaarde het geld thuis omdat dieven met het gestolen paspoort van zijn vrouw vroeger een bankrekening hadden geplunderd. Nergens waren er braaksporen, dus moest de diefstal met medeweten van de zoon of dochter van Carlos zijn gepleegd.

Grote ruzie

Carlos: “Mijn dochter bekende dat haar ex-vriendje Samy M. en zijn vriend Hicham B. waren langs geweest. Ik ben hem direct gaan zoeken, maar vond alleen enkele vrienden. Huilend heb ik gevraagd mij te verwittigen als ze Samy zouden zien. De diefstal zorgde voor grote ruzie in ons gezin want ik dacht dat mijn dochter medeplichtig was. Achteraf bleek dat zij in de val was gelokt door Samy M.”



Samy en Hicham werden korte tijd later gearresteerd. Ook hun vrienden Benjamin L. (20), die een deel van het geld zou hebben bijgehouden, en Wesley B. (19) bij wie de brandkoffer werd opengeslepen, belandden achter de tralies.

Uitspattingen

Een vijfde verdachte, N.T., werd ook opgepakt. Hij was samen met Samy M. enkele dagen gaan feestvieren. De mannen logeerden in chique kamers in het Van der Valk-hotel en het Tripp-hotel. De filmpjes van hun uitspattingen in het bubbelbad stuurden zij naar de vrienden. Tot één van die vrienden van N.T. reageerde: “En dat allemaal met het geld van die diefstal?” N.T. pakte onmiddellijk zijn spullen en vertrok. Hij werd door de raadkamer buiten vervolging gesteld.

“Geen geld gezien”

Voor de openbare aanklager is de schuld van de vier verdachten voldoende bewezen. Samy M. en Hicham B. legden bekentenissen af. Het plan voor de diefstal kwam van Samy M. Eerst zou Hicham B. de diefstal uitvoeren, maar ter plaatse kreeg hij schrik. Samy M. klaarde de klus zelf terwijl Hicham op de uitkijk stond. Voor beide daders vorderde de procureur 20 maanden cel en 200 euro boete.

Voor de twee andere verdachten Wesley B. en Benjamin L. vroeg de procureur 6 maanden en 200 euro boete.

Drugs

Deze twee ontkennen echter hun aandeel in de feiten. “Mijn cliënt heeft nooit geld in zijn handen gehad. Hij heeft de twee daders alleen opgehaald met zijn auto, zonder dat hij van de diefstal afwist”, pleitte Ben Crosiers voor verdachte Benjamin L. Er was bij de huiszoeking wel 900 euro gevonden, maar dat geld zat verstopt met 18 gram cocaïne. Voor die drugshandel moet Benjamin L. nog terechtstaan.

Ook Wesley B. (19) beweerde niets door te hebben toen Samy M. en Hicham B. vroegen of zij even zijn tuinhuis mochten gebruiken. Daar werd het koffertje met een slijpschijf opengesneden. “Mijn cliënt is een goedgelovige jongen. Sinds dit voorval hebben zijn ouders hem stevig bijgevezen. Hij is heel bang gestraft te worden voor iets waar hij niets mee te maken heeft”, pleitte zijn advocate.

“Droom afgepakt”

Tot slot van de pleidooien kreeg de bestolen vader Carlos het woord. Hij keek de vier verdachten strak aan:

“Jullie moeten voor mij niet naar de cel. Geef mij gewoon mijn 34.000 euro terug die in het gestolen brandkoffertje stak. Ik heb er vanaf mijn 13 jaar keihard voor gewerkt in de bouw. Bij -15 en bij +30 graden, overuren geklopt, weekends gewerkt, allemaal om geld te hebben voor mijn droom, een huisje in Portugal. Die droom hebben jullie mij afgepakt.”