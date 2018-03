Vader slaat "te westerse" dochter met verlengkabel ADN

27 maart 2018

12u04

Bron: Belga 22 Een 40-jarige man moest zich vandaag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden omdat hij zijn dochter had geslagen met een verlengkabel. Ze gedroeg zich volgens hem te westers. Het ging om een zaak in voortzetting.

De zaak kwam enkele maanden geleden al eens voor maar de rechtbank had een maatschappelijk onderzoek gevraagd naar het milieu van de beklaagde. G.Y. daagde echter nooit op bij de justitieassistent. Hij moest telkens werken, zei hij aan de voorzitter.

Uitgekleed

Op 29 mei 2016 belde de vrouw van Y.G. de politie, omdat haar man hun minderjarige dochter aan het slaan was met een snoer. Toen agenten ter plaatse kwamen, merkten ze dat de man zijn dochter had bevolen zich te ontkleden en dat hij haar, na de slagen met de kabel, zo de straat wilde op sturen. Ze was te laat thuisgekomen en had geld bij zich, waarvan de vader de oorsprong wilde weten. Ook zijn echtgenote en zoon deelden in de klappen.

De man bekent schuld en meent dat het maar om één feit ging en dat er geen problemen meer zijn. Het openbaar ministerie vordert 20 maanden cel, waarvan een deel eventueel met probatievoorwaarden, voor deze "onmenselijke behandeling". De verdediging wil de cliënt vooral uit de gevangenis houden en pleit ook voor probatievoorwaarden en een familiale begeleiding. De man zegt dat hij daartoe zeker bereid is.

Vonnis op 17 april.