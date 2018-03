Vader slaat kinderen met broeksriem: "Ik wilde hen duidelijk maken dat het leven een strijd is" HR

20 maart 2018

16u12

Bron: Belga 0 Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een gevangenisstraf van 12 maanden gevorderd tegen een veertiger uit Geel. Zijn echtgenote, een dertiger, riskeert 6 maanden celstraf. Het koppel staat terecht voor slagen en verwondingen aan hun zes kinderen.

Het onderzoek kwam op gang nadat één van de dochters op school vertelde dat ze mishandeld werd. De ouders, met de Nederlandse nationaliteit maar van Kameroense afkomst, sloegen hun kinderen niet alleen met de hand maar ook met een broeksriem. De vader vertelde tijdens het onderzoek dat hij zelf ook op die manier was opgevoed, en dat hij met deze strenge opvoeding alleen maar het beste voor zijn kinderen wilde. "Ik wilde hen duidelijk maken dat het leven een strijd is", verklaarde hij.

Pleeggezin

Het echtpaar werd in mei 2017 opgepakt en verbleef een tijdje in de gevangenis. De kinderen werden in een pleeggezin geplaatst. Na hun voorlopige invrijheidstelling werd het contact hersteld met behulp van een opvoedingsbegeleider. Twee kinderen verkozen om bij hun pleeggezin te blijven wonen, de andere kinderen wonen terug thuis. De rechter velt vonnis op 17 april.