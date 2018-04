Vader slaat dochter omdat ze zich te westers gedraagt: 24 maanden cel met uitstel mvdb

17 april 2018

12u26

Bron: Belga 9 Een 40-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden met uitstel. De correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeelde hem, omdat hij zijn minderjarige dochter sloeg met een verlengsnoer. Hij vond dat ze zich te westers gedroeg.

Op 29 mei 2016 belde de vrouw van Y.G. de politie, omdat haar man hun minderjarige dochter aan het slaan was met een snoer. Toen agenten ter plaatse kwamen, merkten ze dat de man zijn dochter had bevolen zich uit te kleden en dat hij haar, na de slagen met de kabel, zo de straat wilde op sturen. Ze was te laat thuisgekomen en had geld bij, waarvan de vader de oorsprong wilde kennen. Ook zijn echtgenote en zoon deelden in de klappen.

De man bekende tijdens de pleidooien eind maart schuld en meende dat het maar om één feit ging, en dat er geen problemen meer zijn.

Er was 20 maanden gevorderd, maar de rechtbank deed er nog een schepje bovenop, omdat hij weinig medewerking verleende tijdens een maatschappelijk onderzoek. Hij krijgt 24 maanden met uitstel, en met het volgen van gezinstherapie als probatievoorwaarde.