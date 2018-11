Vader slaat baby kritiek: "Ik moet behandeld worden tot 'het' weg is" WHW/IBO

14 november 2018

00u00 4 "Ik moet behandeld worden tot 'het' weg is. Zo kan het niet verder." Cédric V.R. gaf maandag aan de onderzoeksrechter toe dat het tijd is voor een intensieve behandeling. Vraag is hoe het kan dat de vader die in 2011 veroordeeld werd omdat hij tien jaar geleden zijn zoontje doodsloeg, zondag ook zijn dochtertje tegen de grond gegooid heeft.

Dat de man een agressieprobleem had, was nochtans geweten, want drie maanden vóór de fatale slag die Cédric V.R. tien jaar geleden toediende aan zijn zoontje Lyam was hij al in aanraking gekomen met het gerecht voor geweld tegen zijn vrouw en zoon. Hij moest zich toen laten behandelen, maar dat gebeurde niet. Na de dood van zijn zoontje besloot het parket van Antwerpen de twee dossiers samen te voegen. In 2011 werd V.R. veroordeeld tot negen jaar gevangenis.

"Die straf heeft hij ook uitgezeten", zegt Ine Van Wymersch van het parket van Brussel. "In 2017 mocht hij de gevangenis verlaten onder elektronisch toezicht. In februari van dit jaar had hij zijn straf volledig uitgezeten. En dan stopt het, natuurlijk. Daarna waren er geen voorwaarden meer opgelegd over het al dan niet omgaan met kinderen.”



Tijdens zijn gevangenisstraf is hij wél begeleid door het centrum geestelijke gezondheidszorg. Die begeleiding wees uit dat het de goede kant uitging met hem. Maar desondanks sloeg hij afgelopen zondag opnieuw toe.

Zichzelf aangegeven

"De man is zich na de feiten zelf komen aangeven bij de politie", zegt Van Wijmersch. "Hij verklaarde dat hij zijn dochtertje opzettelijk tegen de grond gegooid had omdat ze niet stopte met huilen en niet van het flesje wilde drinken."

De drie maanden oude Z. ligt nog steeds in kritieke toestand in het Erasmusziekenhuis. Haar schedel is op verschillende plaatsen gebroken. De moeder van het meisje zegt dat ze helemaal niets wist over het verleden van haar vriend. Ook al droeg hij op het moment dat ze elkaar leerden kennen nog een enkelband.

Vrijdag moet Cédric V.R. voor de raadkamer komen. Daar zal beslist worden of hij aangehouden blijft. Volgens zijn advocaten beseft de man wel degelijk goed wat hij gedaan heeft. "Hij weet dat hij opnieuw zwaar over de schreef is gegaan", zeggen Wouter Smet en Kristof Lauwens. "Het feit dat hij zichzelf heeft aangegeven bij de politie toont aan dat hij een normbesef heeft. We hopen op een diepgaand onderzoek naar de juiste omstandigheden én naar de psyche van onze cliënt.”