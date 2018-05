Vader overleden peuter Jade weer wakker na levensreddende operatie: "Die steun, hartverwarmend" Bart Mertens

05 mei 2018

14u37

Bron: Eigen berichtgeving 140 De vader van peuter Jade (2,5) die gisteren het leven liet bij het tragische ongeval in Kortenberg, is deze ochtend voor het eerst wakker geworden na zijn zware operatie in het UZ Gasthuisberg in Leuven.

Benammar Hicham liep ernstige verwondingen op toen zowel hij als zijn dochtertje geraakt werden door een weggeslingerde wagen. De artsen konden niets meer doen voor het kleine meisje. Benammar werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis waar de artsen zijn been moesten amputeren. Vanmorgen ontwaakte hij voor het eerst na die ingreep. "De artsen hebben één been moeten amputeren tot onder de knie", vertelt de vader van Benammar die vanmorgen telefoon kreeg van de arts die zijn zoon had behandeld.

"De dokter vertelde me ook dat mijn zoon buiten levensgevaar is en dat hij al even wakker is geweest. We hebben Benammar nog niet zelf kunnen spreken door de zware operatie. Onze familie is diep geraakt door dit drama. Het is wel hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen bloemen neerleggen op de plaats van het ongeval."

Sommigen lieten ook boodschappen van troost achter voor de familie. Zo liggen er ook tekeningen en boodschappen voor Jade. Rest in peace, little angel", staat er onder meer op een kaartje. De familie wacht intussen nog op meer nieuws van het parket over de oorzaak van het ongeval. Deze ochtend werd het rijbewijs van de trucker voor 15 dagen ingetrokken - een normale procedure zoals het onderzoek loopt. De man heeft bij politieverhoor verklaard zich niets meer van het ongeval te herinneren.