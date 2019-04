Vader opereert samen met zijn twee dochters Redactie

11 april 2019

Een unicum in het AZ Sint-Lucas in Gent. Daar stond een uroloog vandaag aan de snijtafel met zijn twee dochters. De oudste is assistent-uroloog, zij leidde de operatie, en de jongste is assistent-anesthesie. Dat brengt geen extra stress zeggen ze, integendeel: als familie voel je mekaar veel beter aan.