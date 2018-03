Vader met twee kinderen tijdig uit brand gered in Wetteren DVL

13 maart 2018

Bij een keukenbrand in het Oost-Vlaamse Wetteren kon een vader met twee jonge kinderen tijdig uit hun woning vluchten.

De brand bij het Surinaamse gezin in de Leon De Smetlaan ontstond omstreeks 15 uur. De vlam sloeg in een pan olie terwijl de vader even in de woonkamer was en verspreidde zich razendsnel via de dampkap. De papa sloeg met zijn 3-jarige dochter en zoontje van zes maanden op de vlucht. Eens de kinderen in veiligheid belde hij de hulpdiensten en probeerde samen met een buurman de vlammen met een brandblusser te lijf te gaan. De brandweer had het vuur snel onder controle en voert momenteel controle uit in de rest van de woning. De echtgenote van de man was uit werken en een ouder dochtertje was op school.