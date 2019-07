Vader Louis Michel: “Zo trots en gelukkig” SVB

02 juli 2019

23u06

Bron: Eigen berichtgeving 0 Eén van de eersten die kersvers Europees president Charles Michel na zijn aanstelling belde, was zijn vader Louis (71). “En ik heb amper begrepen wat hij gezegd heeft, want ik was te hard aan het huilen. Zo trots en gelukkig ben ik.”

Jarenlang was Charles Michel “de zoon van”. Vader Louis was partijvoorzitter, minister, vicepremier, Europees commissaris, ... Volgens buitenstaanders zou de jonge Charles altijd in de schaduw van zijn pa blijven. Er werd zelfs gezegd dat hij alles aan zijn vader te danken had, en daar zag Charles van af. “Omdat hij helemaal geen fils-à-papa was,” zegt Louis Michel. “Charles heeft zijn weg altijd volledig zelf uitgestippeld. Hij heeft me op politiek vlak nooit om raad gevraagd en ik heb hem ook nooit raad gegeven. Ik weet dat hij dat niet zou waarderen en hij heeft het ook niet nodig, dat heeft hij ruimschoots bewezen. Hij is premier geweest en nu Europees president. Hij doet het beter dan ik ooit heb gedaan, en daar ben ik fier op.”

“Of hij iets van mij geleerd heeft? Wellicht wel, maar dan vooral hoe hij het niét moet doen. Ik was als politicus vaak te impulsief, te emotioneel. Charles heeft zijn grootste kwaliteiten niet van mij geërfd, maar van zijn moeder. Allebei zijn ze beheerst, planmatig, rigoureus en rationeel. Ook aan zijn vrouw heeft Charles meer te danken dan aan mij. Zij is de perfecte compagnon voor hem. Laat mij maar gewoon babysitten op de kleinkinderen. Dat zal ik vanaf nu nog vaker mogen doen. (Lacht)”

“Ik wist tot voor kort niet eens dat hij ambities had voor deze job, of voor een andere Europese topfunctie. Dat hij het heeft gehaald, is een beloning voor zijn werk als premier. In België heeft hij bewezen dat hij met moeilijke coalities kan werken, dat hij een man van de consensus is, handig in onderhandelingen. Dat wordt in Europa terecht hoog ingeschat.”