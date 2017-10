Vader legt huiveringwekkende getuigenis af over Brugse meisjesbende: "Ze dreven mijn dochter tot zelfmoordpoging" Mathias Mariën

19u32

Bron: eigen berichtgeving 484 Benny Proot Benny Proot De vader van één van de slachtoffers van de ‘Zehbi’s’ vraagt een strenge aanpak nadat zijn 15-jarige dochter begin september zelfmoord probeerde plegen nadat ze in elkaar werd getrapt in de gebouwen van het KTA in Brugge. “Ze dreven mijn dochter zo ver dat ze 30 pillen rilatine innam op het toilet. Vorige donderdag sloeg dat crapuul opnieuw toe en duwden ze mijn dochter bijna op de treinsporen. Het moet stoppen”, zegt Joeri Van den Abeele.

De bezorgde vader zocht eind vorige week zelf de confrontatie op met R., het 15-jarig meisje dat vandaag in een gesloten instelling werd geplaats. “Ik ging naar haar thuis en probeerde haar moeder te spreken. Plots kwam die dochter er zelf bijstaan. Arrogantie was haar zeker niet vreemd. Ze waande zich onaantastbaar en vertelde dat ze mij zou aanklagen voor verkrachting als ik ook maar één vinger uitstak naar haar of haar vrienden. Een woordje uitleg heb ik nooit gekregen”, gaat Joeri verder.

Perron

Zijn 15-jarige dochter werd de laatste twee maanden al evenveel keer slachtoffer van de bende. “Een eerste keer in september sloegen ze haar in elkaar in de schoolgebouwen. Mijn dochter zag het niet meer zitten en probeerde in de toiletten uit het leven te stappen. Gelukkig kon een vriendinnetje van haar net op tijd aan de alarmbel trekken”, getuigt de vader. Toch was de ellende nog niet gedaan.

De weken nadien bleef het pestgedrag aanhouden. Vorige donderdag kende dat een dieptepunt. “Ze achtervolgden mijn dochter in het station. In paniek probeerde ze weg te vluchten richting het perron. De bende bleef daar echter doorgaan en schopte haar tot vlak bij het spoor. Gelukkig had mijn dochter de reflex om op de grond te gaan liggen. Ik wil niet weten wat er anders was gebeurd”, zucht Joeri.

Strenge straf

De man hoopt nu dat de minderjarige daders een strenge straf krijgen. “Het meisje dat als bendeleider wordt aanzien is al drie keer van school veranderd de afgelopen maanden. Nu zit ze gewoon in de school naast het KTA. Daar kan mijn verstand niet bij. Er moeten strengere maatregelen komen. Dringend”, besluit Joeri. Zijn dochter stelt het ondertussen goed. Al durft ze niet meer alleen buitenkomen. “Ik voer haar ’s morgens en pik haar ’s avonds op. Voorlopig is er geen andere oplossing.”

Wie kampt met problemen kan de zelfmoordlijn gratis en anoniem contacteren op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be/‎1813