Vader laat zoon (10) en dochter (15) thuis achter 'om weekje op vakantie te gaan', maar blijft zeven maanden weg MMB

11u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jetair Een strand op de Dominicaanse Republiek. Een 42-jarige man uit Tielt is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf van 18 maanden omdat hij zijn kinderen van 10 en 15 jaar alleen achterliet 'om een weekje op vakantie te gaan naar de Dominicaanse Republiek'. Uiteindelijk bleef de vader ruim zeven maanden weg van huis. De zaak kwam pas aan het licht toen zijn dochter (15) op school vertelde dat haar papa al een week weg was. "Zijn vertrek heeft onomkeerbare schade aangericht bij zijn kinderen", stelt de rechter.

De 42-jarige man vertelde op 12 mei 2015 dat hij vertrok naar de Dominicaanse Republiek. "Ik voelde me niet goed in mijn vel en wou een weekje naar daar. In de Dominicaanse voel ik me beter", vertelde hij achteraf aan de politie. Zijn zoon van 10 en dochter van 15 jaar liet hij bij zijn vertrek alleen achter. Het was uiteindelijk die laatste die een week na zijn vertrek haar school inlichtte. Op dat moment was haar papa - die het niet nodig vond opvang te voorzien - nog steeds niet terug. Pas eind december 2015 keerde hij terug. "Want eerder had ik geen geld om mijn terugvlucht te betalen", is zijn uitleg.

Instelling

De rechter in Brugge tilt zwaar aan de feiten. Hij veroordeelde de veertiger tot een effectieve celstraf van 18 maanden. "Zijn vertrek heeft onomkeerbare schade aangericht aan zijn kinderen", klinkt het. Het Openbaar Ministerie vroeg daarop zijn onmiddellijke aanhouding. De kinderen zaten korte tijd in een instelling en worden ondertussen opgevangen in een pleeggezin. Schuldbesef zou bij de vader - een Dominicaan van afkomst - nog steeds niet aanwezig zijn. De moeder van de kinderen zat al die tijd in haar thuisland, ook de Dominicaanse Republiek.