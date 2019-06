Vader krijgt vrijspraak voor ongeval en verlaat boos de rechtbank JHM - TVP - SDVO - LDO - KBD - VHS

07 juni 2019

10u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 DEZE WEEK IN DE POLITIERECHTBANK Een man (52) uit De Panne is wellicht de eerste man die de rechtszaal kwaad verlaat na een vrijspraak. De man bleef beweren dat hij en niet zijn zoon aan het stuur zat waarbij een BMW-bedrijfswagen totaal vernield raakte. Wie aan het stuur zat, is ook cruciaal in de rechtszaak tegen een man wiens auto werd geflitst met 224 kilometer per uur op de Brusselse Ring. De eigenaar stelt dat niet hij, maar een kandidaat-koper de levensgevaarlijke overtreding beging. De rechter geloofde hem. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Vader die zoon uit wind wil zetten niet blij met vrijspraak na ongeval: “Ík reed, en daar blijf ik bij”

Een 52-jarige man uit De Panne is wellicht de eerste man die de politierechtbank in Veurne kwaad verlaat na een vrijspraak. Volgens de politierechter probeerde F.D. de schuld na een verkeersongeval op zich te nemen in plaats van zijn zoon.



Het ongeval gebeurde op 27 oktober vorig jaar net voor middernacht in De Panne. Toen ging een BMW van de weg af aan een kruispunt en knalde tegen een paal. De bedrijfswagen was totaal vernield. De politie trof W.D. aan, de eigenaar van de auto, en een vriend. Zij beweerden echter dat het F.D. was die reed, de vader van W.D. “Maar mijn vader heeft zijn rijbewijs en identiteitskaart niet bij en is nu te voet naar huis om die te halen”, vertelde W.D. De agenten merkten op dat de elektrische zetel van de bestuurder ingesteld stond op de lengte van W.D., en niet op die van zijn vader. Omdat vader F.D. bleef beweren dat hij de bestuurder was, werd hij gedagvaard.



Het draaide uit op een verhitte discussie, want een veroordeling voor feiten in de bedrijfswagen zou voor W.D. erg nadelig uitkomen. Dus bleef de vader beweren dat het wel degelijk hij was die reed. Tot ergernis van de rechter. “Het siert u dat u uw zoon uit de wind wil zetten, maar dit is een schande. Dus: proficiat, ik spreek u vrij en u kunt gaan. Maar uw zoon zullen we hier terugzien.” F.D. verliet kwaad de zaal. (JHM)

Geflitst met 224 km/u en toch vrijgesproken

Een man wiens auto geflitst werd terwijl die met 224 kilometer per uur over de Brusselse Ring vlamde, wordt hiervoor niet gestraft. De eigenaar zegt dat niet hij aan het stuur zat, maar een kandidaat-koper die een testrit maakte. “Zodra de boete in de bus van mijn cliënt zat, is hij op zoek gegaan naar die persoon, een gastarbeider”, pleitte zijn advocaat. “Die heeft de overtreding toegegeven en het antwoordformulier werd ingevuld met een kopie van zijn identiteitskaart. Mijn cliënt moest hierover ook verhoord worden, maar zat op dat moment voor langere tijd in het buitenland. Toen zijn zoon hierachter kwam, heeft hij dit laten weten aan de politie, maar die zei dat het dossier al was doorgestuurd naar het parket.” Een vreemd verhaal, vond de rechter, maar hij sprak de man dus toch vrij. Of de gastarbeider nog gedagvaard zal worden, is niet duidelijk. (TVP)

Milde straf voor doodrijder

Een dertiger uit Jabbeke die vorige zomer een Vietnamese transmigrant doodgereden heeft in Varsenare, is door de politierechter veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 14 met uitstel, 2 jaar rijverbod en een alcoholslot gedurende 1 jaar. Opvallend mild, aangezien M.M. - nadat hij ook nog een voorligger had aangereden - vluchtmisdrijf pleegde én 2,67 promille alcohol in het bloed had. Bovendien werd hij twee jaar geleden ook al veroordeeld voor een ongeval onder invloed en met vluchtmisdrijf. Volgens zijn advocaten heeft M.M. zijn leven helemaal omgegooid. “Hij drinkt geen alcohol meer en gaat nu elke dag met de fiets naar z’n werk. Bovendien heeft hij al meermaals geld overgeschreven naar Ouders van Verongelukte Kinderen.” Een kentering die de rechter overtuigde. (Lees er hier meer over) (SDVO)

“Per ongeluk cruise control ingeschakeld”: bestuurder rijdt 93 waar hij 50 mag

Een verstrooidheid kost een vijftiger uit Oudenaarde 15 dagen rijverbod en een boete van 360 euro. De man reed 93 kilometer per uur in een zone 50, omdat hij per ongeluk de cruise control van zijn auto had ingeschakeld.



“Ik kwam van de N60 waar ik 90 mocht rijden en had daarom de cruise control ingeschakeld. Bij het remmen valt dat automatisch uit, maar wat verderop ben ik tegen de hendel gebotst en is de cruise control terug ingeschakeld. De auto trok op naar de snelheid die ik voordien had ingesteld en op dat moment ben ik geflitst”, legt de bestuurder uit aan de politierechter. (LDO)

Man rijdt met 74 per uur door zone 30 tijdens schooluren: 1.200 euro boete

Rob S. moest zich in de rechtbank in Dendermonde verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding in een zone 30 aan een schoolomgeving. Rond 8.30 uur ‘s ochtends reed hij met een snelheid van 74 kilometer per uur waar slechts 30 kilometer per uur was toegelaten.



“De kindjes waren net de schoolpoort aan het binnenstappen toen hij daar langsreed”, aldus rechter Peter D’hondt. De straf die de politierechter oplegde, was dan ook niet mals. Hij kreeg een geldboete van 1.200 euro opgelegd en een rijverbod van 45 dagen. Bovendien moet hij ook zijn theoretisch rij-examen opnieuw afleggen en zich psychologisch laten testen. (KBD)

Jonge, overwerkte moeder betrapt op amfetamines

Een jonge moeder uit het West-Vlaamse Anzegem heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor het rijden onder invloed van amfetamines. De vrouw testte positief bij een controle in Wortegem-Petegem.

Ze kon in de politierechtbank aantonen dat ze intussen geen drugs meer gebruikt en haalde ook aan dat ze het moeilijk had op het moment van de feiten. “Ik deed twee jobs om rond te komen. Ik werkte overdag, maar deed ook nachtshiften en ik moest voor mijn dochter zorgen. Ik had foute vrienden die me hebben aangeraden om drugs te nemen om alles te kunnen bolwerken. Dat ik betrapt ben, heeft me wakker geschud. Ik gebruik nu helemaal geen drugs meer en ik heb een vaste job.” De politierechter had begrip voor de situatie van de jonge vrouw. Ze legde haar een werkstraf van 60 uur en een rijverbod van één maand op. (LDO)

Cafébaas met rijverbod gesnapt: één jaar cel

Philippe S., de uitbater van een café op de Graanmarkt in Kortrijk, heeft van de politierechter een rijverbod van twee jaar én een celstraf van één jaar gekregen. De man werd opnieuw betrapt op sturen zonder rijbewijs.

Het strafregister van Philippe S. telt al een tiental veroordelingen, waarvan enkele omdat hij bleef rijden in periodes waarin z’n rijbewijs werd ingetrokken. Op 16 september 2017 was het weer zover. “Mijn cliënt wist dat hij niet mocht rijden, maar hij had een gasfles nodig voor zijn tapinstallatie”, sprak zijn advocate. “Die gasflessen staan in een garage, het hoekje om van zijn zaak. Dichtbij dus maar die dingen zijn zwaar en dus onmogelijk om ver te dragen. Daarom gebruikte hij toch z’n wagen.” S. liep in het oog van de politie, die toen nog vlak in de buurt een commissariaat in de Oude Vestingstraat had. Het leverde de man opnieuw een dagvaarding op voor de politierechtbank. Zijn straf is niet min: één jaar cel, een boete van 16.000 euro en een rijverbod van twee jaar. Als S. op termijn ooit z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het praktisch als het theoretisch rijexamen. Ook moet hij met goed gevolg medische en psychologische testen doorstaan. (VHS)