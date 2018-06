Vader krijgt 8 jaar cel voor verkrachting dochters, maar wordt in beroep vrijgesproken avh

Bron: Belga 334 Een vijftiger die van de correctionele rechtbank in Charleroi op 6 november vorig jaar een celstraf van 8 jaar had gekregen, is vandaag vrijgesproken door de vierde kamer van het hof van beroep van Bergen. Het hof stelt vast dat de verklaringen van de indieners van de klacht niet worden gestaafd door elementen uit het onderzoek en het hof sluit ook niet uit dat de zaak moet gezien worden in de context van het conflict tussen de man en zijn ex-vriendin, de moeder van de indieners van de klacht.

Advocaat Jean-Philippe Mayence, die de zaak in beroep heeft behandeld, vroeg dat zijn cliënt zou worden vrijgelaten, of dat er tenminste bijkomende onderzoeksdaden zouden gesteld worden, want het onderzoek bevatte tot nog toe enkel verklaringen van de slachtoffers, de twee minderjarige dochters van de verdachte en van zijn vroegere vriendin.

"De verdachte zegt van voor het jaar 2009 geen erectie meer te kunnen krijgen en verwijst daarvoor naar zijn huisarts, maar die arts is niet gehoord. De huidige vriendin van de verdachte heeft sms'en gekregen van de vroegere vriendin van de verdachte, maar de huidige vriendin is evenmin gehoord", aldus de advocaat.

Het hof stelde vast dat er geen bijkomende onderzoeksdaden meer mogelijk waren gezien het tijdsverloop sinds de feiten. Daarnaast had de vroegere vriendin van de verdachte beloofd om met de dochters naar een gynaecoloog te gaan voor een onderzoek, maar dat was niet gebeurd. Het hof vindt voorts dat de verklaringen van de indieners van de klacht met grote omzichtigheid moeten worden bekeken.

De verdachte had al eens een gelijkaardige rechtszaak tegen hem meegemaakt met drie andere kinderen. Hij kreeg toen in Hoei een straf van 7 jaar, maar werd in beroep vrijgesproken door het hof van beroep in Luik, omdat hij het voordeel van de twijfel genoot. Ook dit keer is hij dus omwille van twijfel over zijn schuld vrijgesproken.