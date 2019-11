Vader gooit kind (5) door raam van eerste verdieping: Luikse rechter legt probatiestraf op SPS

15 november 2019

11u33

Een koppel uit Grâce-Hollogne is veroordeeld tot een autonome probatiestraf voor het mishandelen van hun 5-jarige kind. De vader sloeg het kind en had het ook door het venster gegooid vanop de eerste verdieping. De moeder was haar zoon niet ter hulp gekomen.

Op het moment van de feiten waren de man (22) en de vrouw (27) drie jaar samen. De vrouw had een zoon uit een eerdere relatie, en de man had dat kind erkend. Het was na de geboorte van hun gezamenlijke kind dat de man de zoon die hij had erkend, leek te verstoten. De jongen kwam met een hersenschudding naar school, en het ziekenhuis waar hij belandde, werd gealarmeerd door de niet-beschermende houding van de ouders. De jongen legde uit dat zijn vader hem op zijn hoofd geslagen had, tegen een tafel. Hij voegde eraan toe dat hij eerder door een venster gegooid werd, vanop de eerste verdieping van hun woning. Buren waren hem toen komen helpen.

De man is nu veroordeeld tot een autonome probatiestraf van twee jaar, of 12 maanden cel als de voorwaarden niet nageleefd worden. De moeder is veroordeeld tot een autonome probatiestraf van 18 maanden, of zes maanden cel bij niet-naleving van de voorwaarden.