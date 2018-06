Vader en zoon Tobback beiden lijstduwer op Vlaams-Brabantse sp.a-provincieraadslijsten

30 juni 2018

Voor de provincieraadsverkiezingen duwt Louis Tobback de lijst van de sp.a in het arrondissement Leuven. Zoon Bruno Tobback is lijstduwer in Halle-Vilvoorde. De lijsten worden getrokken door respectievelijk Vlaams-Brabants gedeputeerde Marc Florquin en de Vilvoordse schepen Fatima Lamarti.