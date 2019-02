Vader en zoon Kucam waren samen in Beiroet voor uitdeling humanitaire visa kv

05 februari 2019

18u39

Bron: Belga

Melican Kucam was samen met zijn zoon in Beiroet voor de begeleiding van een groep Syrische christenen die een humanitair visum kregen. Dat heeft Jean-François Parmentier, Belgische consul in Beiroet, vandaag in de Kamer gezegd. Kucam was door het kabinet van ex-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) aangewezen als de begeleider van die groep.

Kucam is een Mechels N-VA-gemeenteraadslid die momenteel is aangehouden op verdenking van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing in het onderzoek naar gesjoemel met humanitaire visa. Getuigen verklaarden aan het VRT-programma Pano dat Kucam daarvoor 2.000 tot 10.000 euro zou gevraagd hebben om mensen op de lijst te zetten. Hijzelf ontkent dat met klem. Intussen is ook zijn zoon aangehouden.

Consul Parmentier zei dat hij op 4 september een mail kreeg van een medewerkster van toenmalig staatssecretaris Francken met de vraag om Kucam enkele dagen later te ontvangen. De mail was geen instructie, maar een vriendelijke voorstelling van de persoon Kucam, die overigens persoonlijk het ambassadepersoneel wilde bedanken. Kucam zou de groep begeleiden die zich enkele dagen later zou komen aanbieden voor humanitaire visa. Kucam kwam enkele dagen later effectief naar de ambassade in Beiroet, samen met zijn zoon, die weliswaar niet was aangekondigd.



In de Pano-reportage was te zien hoe Kucam buiten op straat paspoorten uitdeelde.



Consul Parmentier erkende dat die beelden vragen kunnen oproepen, maar benadrukte dat elke persoon die een visum kreeg zich individueel heeft moeten aanmelden aan het loket voor identiteitscontrole en digitale vingerafdrukken liet nemen.

Wel is het zo dat de paspoorten achteraf vaak - uit praktische overwegingen, de ambassade is op de tiende verdieping en er gelden strikte veiligheidsvoorschriften - worden meegegeven met tussenpersonen of begeleiders. In dit geval twijfelde de ambassade niet, omdat Kucam zelf door het kabinet was aangewezen als de juiste tussenpersoon. "Hij had de paspoorten wellicht wat discreter kunnen uitdelen", zei de consul nog.

De ambassade werkt vaak met tussenpersonen, zei de consul, maar meestal zijn dat mensen uit de regio zelf, Libanon of Syrië dus. Dat met Kucam zich een Belg als tussenpersoon aandiende, was volgens de consul wel uitzonderlijk.