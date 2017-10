Vader en zonen krijgen tot 28 jaar cel voor wraakmoord in Sint-Niklaas bewerkt door: mvdb

12u10

Bron: Belga 3 Geert De Rycke In de gecorrectionaliseerde assisenzaak tegen Fazli S. (61) en zijn twee zonen Arben (34) en Faton (25), die terechtstaan voor de moord op de Kosovaar Nedjip Mustafa (39) in december 2013 in Sint-Niklaas, heeft de Dendermondse rechtbank woensdag strenge straffen uitgesproken.

Vader Fazli moet 28 jaar in de cel. Zoon Arben kreeg 26 jaar celstraf en Faton 25 jaar. Alle drie zijn ze levenslang ontzet uit hun rechten.



De man werd aan zijn huis in Sint-Niklaas geëxecuteerd vanuit een rijdende auto. Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed later aan zijn verwondingen.