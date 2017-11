Vader en zijn drie kinderen dealen samen drugs: "Hele familie deed mee" Advocaat: “Het gaat niet om een bende, eerder om een zootje ongeregeld” Birger Vandael

10u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Een vader die met zijn drie kinderen een drugsbende vormt, je komt het niet elke dag tegen. Vanochtend stond een Truiens gezin voor deze feiten terecht. De bende werd aangevoerd door de 27-jarige zoon, die bij zijn handel de steun kreeg van zijn 57-jarige vader, 29-jarige broer en 28-jarige zus. “In hun huis was niet eens stromend water, ze deden dit om een boterham te kunnen eten”, aldus de advocaat van de bendeleider.

De zaak kwam in juni dit jaar aan het licht nadat de politie reeds enkele aanwijzingen had gekregen dat de beklaagden zich bezighielden met drugshandel, waarbij ook minderjarigen betrokken waren. Een buurtonderzoek bevestigde de vermoedens. “Bij een huiszoeking op 13 juni werd onder meer 300 gram cannabis, marihuana, 146 xtc-pillen en geld gevonden”, beschreef de procureur. “De hele familie deed actief mee. Wanneer de oudste zoon er niet was, sprongen zijn broer, zus en vader in bij het leveren van drugs aan klanten die aan de deur stonden. Zo voorzag de oudste zoon de klanten van de jongere broer van zakjes marihuana. De vader hielp op zijn beurt de klanten verder die passeerden voor speed. Verschillende afnemers, waaronder minderjarigen, hebben dit bekend.”

De feiten werden schoorvoetend en met het nodige geroep bekend door alle beklaagden. De bendeleider, geen onbekende bij het gerecht, riskeert dertig maanden cel en een boete van 9.000 euro. Ook voor zijn vader (24 maanden), zus (15 maanden) en broer (18 maanden) werd een celstraf gevraagd. Zij riskeren ook allemaal een boete van 6.000 euro.

Zootje ongeregeld

De advocaten van de familieleden probeerden vooral de droevige situatie te schetsen waarin hun cliënten leefden. “De vader wist dat zijn zoon het moeilijk had. Hij zorgt er al heel zijn leven voor dat zijn kinderen een dak boven hun hoofd hebben en kunnen eten. Uiteindelijk nam hij ook deel aan de handel”, klonk het onder meer. “Het ging niet om een bende, maar eerder om een zootje ongeregeld”, ging de raadsman van de oudste zoon verder. De rechter leek niet overtuigd van de slachtofferrol. Het vonnis wordt uitgesproken op 23 november.