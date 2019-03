Vader Eefje tekent beroep aan in zaak rond erfenis Michelle Martin kg

15 maart 2019

21u06

Bron: Belga 0 Jean Lambrecks, de vader van de vermoorde Eefje, tekent beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer in Namen in de zaak rond het bedrieglijk onvermogen van Michelle Martin, de ex-echtgenote van Marc Dutroux. De raadkamer in Namen had vastgesteld dat de feiten verjaard zijn. Daarom had de raadkamer Martin niet naar een correctionele rechtbank doorverwezen.

Lambrecks legt zich echter niet neer bij die beslissing en gaat in beroep. De kamer van inbeschuldigingstelling in Luik zal zich dus over de zaak buigen.



Volgens Lambrecks stond in de beschikking van de raadkamer dat er voldoende aanwijzingen waren dat Martin zich bedrieglijk onvermogend had gemaakt, maar dat de feiten verjaard zijn. Ze had de nalatenschap van haar moeder verworpen, waardoor de erfenis naar haar kinderen ging. Op die manier liet ze de burgerlijke partijen in de kou staan.



Lambrecks is ervan overtuigd dat Martin zich tijdens haar gevangenisverblijf tussen 1996 en 2012 schuldig maakte aan de strafbare feiten.

Bekijk ook: