Vader Eefje oog in oog met Marc Dutroux, die nieuw psychiatrisch onderzoek wil met oog op vrijlating



IBO

17 oktober 2019

17u40 2 Marc Dutroux probeert vrij te komen uit de gevangenis. Hij vroeg vandaag aan de strafuitvoeringsrechtbank om een team van psychiaters, om zijn mentale toestand en het risico op recidive opnieuw te beoordelen. Jean Lambrecks, de vader van de vermoorde Eefje, was aanwezig. “Ik ben helemaal niet akkoord. Ik vind dat hij zijn straf volledig moet uitzitten.”

Dutroux, inmiddels 62, zit al 23 jaar in de cel. In 2004 kreeg hij levenslang voor de ontvoering, opsluiting en het seksueel misbruik van zes meisjes – en voor de moord op vier van zijn slachtoffers: Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks. De vader van Eefje kwam gisteren de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank in de gevangenis van Nijvel volgen. “Het zal zeer emotioneel zijn”, zei Jean Lambrecks vooraf. “Maar ik wil hem zien.”

Dutroux en zijn advocaten willen dat een team van vijf psychologen een nieuwe inschatting maakt van zijn persoonlijkheid. Dat verzoek kadert in de samenstelling van een dossier om de voorwaardelijke vrijlating van Dutroux aan te vragen. Iets wat ze in 2021 hopen te bekomen. Eerder kwamen ook al zijn ex Michelle Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre vervroegd vrij.

Jean Lambrecks hoopt dat de vrijlating van Marc Dutroux er nooit van komt. “Ik vind dat hij zijn volledige straf moet uitzitten”, zei hij gisteren aan VTM-nieuws. Na de zitting wilde hij niet meer reageren. De confrontatie met de moordenaar van zijn dochter viel hem zichtbaar zwaar.

De strafuitvoeringsrechtbank beslist op 28 oktober of Dutroux een nieuwe evaluatie van zijn mentale toestand krijgt.