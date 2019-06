Vader duwt hoofd zoon (8) hardhandig in bord spinazie omdat hij niet wil eten: 15 hechtingen KVDS

11 juni 2019

22u10

Een man (50) uit het Waalse Binche in Henegouwen heeft een celstraf van een jaar gekregen omdat hij zijn zoontje (8) hardhandig aanpakte toen die zijn spinazie niet wilde opeten. Hij duwde de jongen zo hard met zijn gezicht in zijn bord, dat het brak. Het kind moest 15 hechtingen krijgen.

Aanvankelijk zei de man – die net als zijn vrouw een alcoholprobleem heeft – dat zijn zoon van zijn fiets was gevallen, maar al snel kwam de ware toedracht aan het licht.

Gespannen

De sfeer in huis bleek vaak gespannen te zijn, zo schrijft La Nouvelle Gazette. De vader – die onder elektronisch toezicht stond – mocht niet drinken, maar kon zich niet houden. En als hij lastig was, aarzelde hij niet om dat uit te werken op zijn 8-jarig zoontje. Dat was ook het geval op 18 mei vorig jaar. “Die avond was mijn vrouw al een uur op de jongen aan het roepen omdat hij zijn spinazie niet wilde opeten”, bekende de man. “Ik was het beu. Ik heb zijn hoofd in zijn bord geduwd.”





Door de klap brak het bord, waardoor de jongen snijwonden opliep in zijn gezicht. Het resultaat waren maar liefst 15 hechtingen.

Het parket vroeg een jaar cel, maar de verdediging voerde aan dat de vader “een eenvoudige man” was, “die niet kon lezen of schrijven, die moeite had om zijn emoties uit te drukken en die zelf onder moeilijke omstandigheden was opgebracht”. Volgens de verdediging hield de man wel degelijk van zijn kind en besefte hij dat het niet oké was wat hij had gedaan.

Cel

Hij kreeg uiteindelijk een jaar cel, maar wel onder voorwaarden. Zo moet hij zijn alcoholprobleem aanpakken en iets doen aan zijn agressieprobleem.